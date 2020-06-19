«ترحيل طوعي».. تجهيز رحلة لإعادة 39 مصريًا من بنغازي الليبية

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمدينة بنغازي الليبية مركز إيواء قنفودة، اليوم الجمعة، تجهيز رحلة لمهاجرين يحملون الجنسية المصرية، بتعليمات من رئيس فرع بنغازي الكبرى العقيد أشرف هويدي.وأوضح موقع قناة ليبيا، أن الرحلة تم تجهيزها عن طريق رئيس وحدة الترحيل ورئيس مركز الإيواء ووحدة الشئون الإدارية ورئيس وحدة التفتيش.وأشارت القناة إلى أنه تم إعداد كشف بأسماء المهاجرين المرحلين "ترحيلا طوعيا"، وتقديمه للغرفة الأمنية، والذين بلغ عددهم 39 مهاجرا.