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الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق والناتو يبحثان تطوير قدرات القوة الجوية العراقية

الخميس 18/يونيو/2020 - 11:51 ص
القوة الجوية العراقية
القوة الجوية العراقية
أ.ش.أ
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بحث قائد القوة الجوية العراقية اللواء الطيار شهاب جاهد، مع رئيسة بعثة الناتو في العراق الجنرال جيني كارديني، وعددًا من ضباط حلف الناتو، التعاون المشترك بين قيادة القوة الجوية وقوات الحلف والاتفاق على صيغة تشمل كافة المواضيع والتحضير للمرحلة المقبلة كإرسال بعثة تدريبية استشارية في حال الاتفاق على استئناف عمل البعثة.

وقالت وزارة الدفاع العراقية، في بيان أوردته وكالة الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا، اليوم، أن ذلك جاء خلال لقاء بمقر القيادة الجوية العراقية، وأكد الجانبان على أهمية العمل معًا من أجل تطوير قدرات القوة الجوية العراقية وتقديم الخبرات وتطوير الكوادر والطواقم الجويين.

من جهتها، قالت بعثة الناتو في العراق، إن القائدين ناقشا نظام الترميز الخاص بالناتو، والذي ينوي العراق أن يتبنى العمل به مما يساعد في تحسين توفير قطع الغيار والخدمات اللوجستية للقوات المسلحة العراقية، مشيرة إلى تعزيز التعاون بين القوات الجوية العراقية وحلف الناتو في مجالات عدة مثل التدريب والتعليم، وتخطيط هيكل القوة.

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