«المناسترلي»: يجب دعم المصانع التي تنتج المهمات الوقائية لمكافحة كورونا

قال المهندس إبراهيم المناسترلي المصفي العام للشركة القومية للإسمنت إحدى شركات وزراة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن الدولة لم يكن أمامها خيار آخر سوى عودة الحياة لطبيعتها تدريجيا خلال الشهر المقبل في ظل انتشار فيروس كورنا المستجد.وأضاف المناسترلي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن قرار الدولة بعودة الحياة لبعض القطاعات الاقتصادية كان سببه الحفاظ على فرص العمل للعاملين في ظل الخسائر التي حدثت بسبب فيروس كورونا المستجد.وأشار إلى أنه يجب دعم المصانع التي تنتج المهمات الوقائية والمستلزمات والأدوية التي تدخل في مواجهة فيروس كورونا، وهو ما يتطلب على الجهات المختصة فعله.