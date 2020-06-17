تخصيص مركز صحة القطامية لاستقبال حالات الاشتباه بكورونا

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تخصيص مركز صحة القطامية كمركز متخصص لاستقبال مرضى الأورام وضعف المناعة من المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا؛ حتى يتم الكشف عليهم وإجراء فحوصات الفيروس التاجي دون التعرض لأى خطر.وكلفت الوزيرة الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، بإعداد تقرير بحالات الإصابة بكورونا التي يتم استقبالها بشكل يومي في مستشفيات القاهرة الكبرى، إضافة إلى حالات الوفاة داخل القاهرة الكبرى؛ للتأكد من كفاءة سير العمل بداية من استقبال الحالات وإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي أفضل خدمة طبية وصرف الأدوية وتطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة.وأضافت أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بكل محافظة، بوجود ممثلين عن مقدمي الرعاية الصحية، وتشكيل لجان للمرور اليومي على المستشفيات، مضيفة أنه تم التوجيه للمحافظين بمتابعة جميع المستشفيات التابعة للهيئات المختلفة لوزارة الصحة والسكان، واتخاذ جميع الإجراءات حيال من يتقاعس عن العمل.