رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تخصيص مركز صحة القطامية لاستقبال حالات الاشتباه بكورونا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 09:35 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
فاتن خديوى - سارة سعودى
طباعة
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تخصيص مركز صحة القطامية كمركز متخصص لاستقبال مرضى الأورام وضعف المناعة من المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا؛ حتى يتم الكشف عليهم وإجراء فحوصات الفيروس التاجي دون التعرض لأى خطر.

وكلفت الوزيرة الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، بإعداد تقرير بحالات الإصابة بكورونا التي يتم استقبالها بشكل يومي في مستشفيات القاهرة الكبرى، إضافة إلى حالات الوفاة داخل القاهرة الكبرى؛ للتأكد من كفاءة سير العمل بداية من استقبال الحالات وإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي أفضل خدمة طبية وصرف الأدوية وتطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة.

وأضافت أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بكل محافظة، بوجود ممثلين عن مقدمي الرعاية الصحية، وتشكيل لجان للمرور اليومي على المستشفيات، مضيفة أنه تم التوجيه للمحافظين بمتابعة جميع المستشفيات التابعة للهيئات المختلفة لوزارة الصحة والسكان، واتخاذ جميع الإجراءات حيال من يتقاعس عن العمل.

موضوعات متعلقة

مالي: 5 إصابات جديدة بكورونا والإجمالي 1890

«الصحة»: 84 وفاة و1363 إصابة جديدة بـ«كورونا»

بالأدلة.. أحمد موسى يرد على أكاذيب أحمد مكي عن محمد مرسي والمتظاهرين

الديهي لـ أبوتريكة: «كرداسة اللي أنت منها قد قطر 4 مرات»

الصور

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

image description

المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس

الأكثر قراءة

تنسيق الثانوي العام 2020.. تعرف على الحد الأدنى للقبول فى المحافظات

«الصحة»: 84 وفاة و1363 إصابة جديدة بـ«كورونا»

2223 إجمالى إصابات كورونا في موريتانيا

إبراهيم نجم مستشار المفتى يكتب عن موت سارة حجازى: رسالة من الله

إنفوجراف

image description

معرض فني إلكترونيًا لدار الثقافة والنشر العراقية (فيديو)

image description

مصطفى بكري: حرب الميليشيات بدأت في ليبيا

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

أيام زمان

أحمد الشهاوى يتذكر: الاعترافات غير المنشورة لـ«محمود درويش»

"الأديب لازم يجوز ويخون مراته كمان".. آراء يوسف السباعي في المرأة

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

مواويل «المنيلاوى» تفضح عشق «نظلة هانم» لفتى من العامة

نجم الساعة

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تردد قناة ليبيا الرياضية على نايل سات libya Sport

عمرها 68 مليون سنة.. أكبر بيضة زواحف في العالم بالقارة القطبية

تعرف على تردد القناة التعليمية الجديدة 2020 على النايل سات

مواطنون يتجاهلون خطر كورونا بالتنزه على كورنيش النيل (صور)

مقالات الرأي
ماجد حبته
علاج جديد للفشل السياسي!
صفوت البياضي
ملاحظات تحتاج إلى صحوة واجبة
مؤمن المحمدي
على إسماعيل
أحمد بهاء الدين شعبان
فى أصول العنصرية الأمريكية «2»
المزيد

الثقافة

ناقد أكاديمي فلسطيني: التراث العربي منجم للمبدع

قبل الاحتفاء بمشواره الفني.. أسرار من حياة التشكيلي جمال السجيني

«هاربون من كورونا».. رواية جديدة لـ مصطفى القرني

هويدا عطا: أزمة كورونا أثرت على نفسية المبدعين وحاصرتهم (حوار)