الخطوط السعودية تسير 3 رحلات لنقل العالقين إلى القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، 3 رحلات جوية استثنائية تابعة للخطوط الجوية السعودية لنقل حوالى 300 عالقا مصريا والراغبين فى العودة إلى أرض الوطن، عقب انتشار وتفشى فيروس كورونا بمختلف أنحاء العالم، تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية عبر التنسيق مع وزارتى الهجرة والخارجية والسفارات المصرية بالخارج.ووصل 300 عالق مصري على متن 3 رحلات تابعة للخطوط الجوية السعودية قادمين من مطارات جدة والرياض والمدينة المنورة، وقام أطباء الحجر الصحي بمطار القاهرة تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار، بإجراء اختبارات قياس درجات الحرارة علي جميع الركاب القادمين بصالة الوصول، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما، تنفيذا لتعليمات وإرشادات وزارة الصحة والسكان.