كوريا الشماية تعلن عزمها لاستئناف التدريبات العسكرية على الحدود مع الجنوب

أعلنت كوريا الشمالية أنها ستستأنف "جميع أنواع التدريبات العسكرية الدورية" قرب الحدود مع جارتها الجنوبية، وستنشر القوات في منطقة كيسونج الحدودية حيث كان مكتب الاتصال المشترك.وأضافت بيونج يانج أنها ستنشر قواتها أيضا في محيط مجمع كيمجانسان الجبلي الذي تم بناؤه ضمن مشروع التعاون بين الكوريتين.ونقلت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية عن ممثل عن هيئة الأركان العامة للجيش الكوري الشمالي، قوله "سننشر قوات من الجيش على مستوى الفوج ووحدات نارية لازمة في منطقة كيمغانسان السياحية ومجمع كيسونغ الصناعي، يؤدي مهامها للدفاع عن سيادة جمهوريتنا".وقالت كوريا الشمالية إن هذه الخطوات تهدف إلى منع كوريا الجنوبية من شن أعمال عدائية محتملة ضدها، حسب وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية.كما أفادت الوكالة بأن بيونج يانج رفضت طلب سيئول استقبال مبعوثين لها، وقالت: "كوريا الجنوبية التي أربكها هجومنا الحاسم، أبلغت بنية رئيسها ون جيه إرسال مبعوثين خاصين إلى الرفيق رئيس مجلس الدولة".وأضافت: "لكن النائب الأول لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال، كيم يو جونغ، قالت إنها ترفض هذا العرض غير الصادق تماما".وتأتي هذه التطورات بعد أن فجرت كوريا الشمالية في وقت سابق مقر الاتصال المشترك بين الكوريتين في مدينة كيسونج في الجانب الشمالي من الحدود بين الكوريتين.والأسبوع الماضي، أعلنت بيونج يانج أنها قررت قطع جميع خطوط الاتصال بكوريا الجنوبية، بعد أن توصلت إلى استنتاج أن كل المفاوضات مع السلطات في سيئول غير مجدية.ووصفت كوريا الشمالية جارتها الجنوبية بـ"العدو" مهددة إياها بـ"تسوية الحسابات".