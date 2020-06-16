مباحثات ثنائية بين ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي

بحث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء، مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مستجدات الأوضاع الإقليمية بالمنطقة.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس الفرنسي، اليوم، بولي العهد السعودي، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".وأوضحت الوكالة أنه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وكانت الرئاسة الفرنسية أكدت في وقت سابق رفضها التدخل التركي في ليبيا، رافضة في الوقت ذاته استغلال تركيا عضويتها في حلف الناتو من أجل التدخل في ليبيا، مطالبة بخروج القوات التركية من ليبيا فورا.