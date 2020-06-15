اليابان تتراجع عن نشر منظومة دفاعية أمريكية متطورة

قال وزير الدفاع الياباني تارو كونو، اليوم الاثنين، إن بلاده أوقفت خططا لنشر منظومة دفاع جوي من طراز (إيجيس أشور) أمريكية الصنع مُصممة لرصد الصواريخ الباليستية التي تطلقها كوريا الشمالية، بسبب التكلفة ومشاكل فنية.وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية في نسختها باللغة الإنجليزية، أن هذه الخطوة تأتي بعد شهر من تخلي الحكومة عن نشر المنظومة الحديثة في مجمع لقوات الدفاع الذاتية اليابانية في مدينة أكيتا بعد معارضة قوية من السكان المحليين.وكان مجلس الوزراء الياباني قرر في 2017 شراء المنظومتين، ووافقت الولايات المتحدة في يناير 2019 على بيع المنظومتين ومعدات عسكرية أخرى لليابان بتكلفة تقديرية تبلغ 2.15 مليار دولار للمنظومة.وخططت وزارة الدفاع اليابانية لتثبيت إحدى المنظومتين في محافظة أكيتا في شرق اليابان، على أن تثبت المنظومة الأخرى في محافظة ياماجوتشي في غرب اليابان، في وقت ما بعد السنة المالية التي تبدأ في أبريل 2025 بحيث يكون قد تم تغطية اليابان بالكامل بالمنظومة المتطورة.وتم الترويج لمنظومة (إيجيس أشور) كوسيلة لتخفيف العبء على البحرية اليابانية التي أرسلت مدمرات مجهزة بنظام إيجيس وأطقمها في مهام بحرية طويلة المدى.واختبرت كوريا الشمالية العام الماضي سلسلة صواريخ باليستية جديدة لها مسارات غير منتظمة تقول اليابان إنها صُممت على ما يبدو لاختراق دفاعات إيجيس.ورأى مراقبون أن دمج المنظومتين سيساعد إدارة رئيس الوزراء شينزو آبي على تحقيق هدفين، الأول منح طوكيو القدرة على تعقب واعتراض الصواريخ الكورية الشمالية، والثاني تهدئة غضب البيت الأبيض من الدور المحدود الذي تلعبه اليابان لضمان الأمن الإقليمي.