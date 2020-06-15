غدا.. انتهاء موعد تلقي اعتذارات المعلمين عن امتحانات الثانوية العامة

تنتهي مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية، على مستوى الجمهورية، غدا، من تلقي طلبات اعتذار المعلمين عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة، المقرر أن تبدأ الأحد المقبل.من جانبه وجه الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، بمد فترة تقديم اعتذارات المعلمين غير الراغبين في العمل بامتحانات الثانوية العامة، على مستوى المديريات والإدارات التعليمية، حتى الساعة السادسة مساءً، مع مراعاة المسافات الآمنة بين المعلمين وتنفيذ إجراءات الوقاية والسلامة.وأكد حجازي، على ثقة الوزارة في المعلمين الذين سيشاركون في الامتحانات، والذي يمثل واجبا تربويا ووطنيا في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليًا.وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء تلقي طلبات الاعتذار أمس الأحد، وتستمر حتى غدًا الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2020، وحددت 10 ضوابط لقبول اعتذارات المعلمين.