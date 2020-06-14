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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رجائي عطية يكشف أسباب تأخر تشكيل مجلس نقابة المحامين

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:59 ص
رجائي عطية
رجائي عطية
محمد جعفر
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علق رجائي عطية، نقيب المحامين، على الانتقادات الموجهة لتأخير تشكيل هيئة المكتب في المجلس المنتخب بالنقابة.

وقال عطية، في تصريحات له: "أنا أول واحد حريص على تشكيل هيئة المكتب في المجلس، خاصة وأن تشكيلها يخفف من الحمل على كاهلي".

وأوضح: "السبب في تأخير تشكيلها هو ضرورة التوافق في تشكيلها بين المنتمين إلى النقيب السابق والآخرين، ويجب أن يكون ولاء المجلس للمحامين وليس للنقيب السابق".

وأشار: "لا أشكو من العبء أو الجهد ولكن أشكو مما آلاقيه من فئة بعينها داخل النقابة، ولكني أقاتل لأعيد الدماء إلى شرايين المحاماة وخدمة المحامين".

وتابع: "هناك فرق في النقابة بين الوضع الحالي وما سبق، وأتحدى وجود واقعة فساد واحدة في نقابة المحامين منذ أن توليت المسئولية عكس الوضع السابق، وأنفقت ما يقرب من 150 ألف جنيه من مالي الخاص".

واختتم: "أهدف أن يكتب في تاريخي أنني أصلحت نقابة المحامين وواجهت ما بها من فساد وطهرتها وأنني وضعتها على الطريق الصحيح، وبعون الله سوف أفعل ذلك غير عابئ بالعراقيل الشديدة".

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