رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 يونيو 2020 الموافق 21 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الإمارات تقر عقوبات قاسية لـ«إهانة» عملتها

السبت 13/يونيو/2020 - 12:57 م
الإمارات
الإمارات
وكالات
طباعة
دعت النيابة العامة في الإمارات الجمهور إلى الالتزام بالقوانين وعدم التهاون في التعامل مع العملة الوطنية كونها تحمل اسم وشعار الدولة، مشيرة إلى أن أي سلوك يمكن أن يسيء للعملة هو مجرم وفق القانون الإماراتي.

وحذرت النيابة العامة، خلال نشر مادة فيلمية عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، حسبما أفادت وكالة أنباء الإماراتية (وام) اليوم السبت، بمعاقبة كل من يشوه أو يتلف أو يمزق النقد عمدا متى كان ذلك علنا بغرامة قدرها 1000 درهم أو 10 أضعاف قيمة النقد المشوه أو المتلف أو الممزق أيهما أعلى.

وطالبت النيابة العامة، رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتحلي بروح المسئولية تجاه المواد والفيديوهات التي تنشر عبر حساباتهم، مؤكدة أن التشريعات في دولة الإمارات تصدت لكافة الممارسات التي تشكل أفعالا مخلة بالآداب العامة أو الاستهانة بشعار الدولة وعملتها الرسمية.

ووفق الوكالة، فإن ظاهرة تصوير العملة الوطنية واستعراضها بطريقة مسيئة ونشرها على حسابات التواصل الاجتماعي، قد انتشرت في الآونة الأخيرة، حيث تم رصد العديد من المقاطع المصورة التي تجسد هذه الأفعال.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدّلوا جثة والدته.. نجل متوفاة بكورونا يكشف التفاصيل (فيديو)

أول تعليق من رئيس تحرير مجلة «روزاليوسف» عن الاتهام بـ«الإساءة للكنيسة»

إصابة 9 في «الباقيات الصالحات» بكورونا.. و«القباج» توجه بدعم الدار

الصحة: 45 وفاة و1577 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

خطوبة الإعلامى عامر طاهر وسلمى مجدى

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

الأكثر قراءة

«بشرى سارة».. «الصحة»: الإعلان عن علاج كورونا خلال أسابيع

أول تعليق من رئيس تحرير مجلة «روزاليوسف» عن الاتهام بـ«الإساءة للكنيسة»

تجديد حبس «شيري هانم وابنتها» في التحريض على الدعارة

وزير الإسكان يُصدر 22 قرارًا إداريًا لإزالة مخالفات بالمدن الجديدة

إنفوجراف

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

image description

5 لوائح تنظم ساحات انتظار السيارات في القانون الجديد (انفوجراف)

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

أيام زمان

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

"نجيب كان يشرب القهوة حسب الوقت".. أسرار علاقة درويش بمحفوظ وإدريس

حياة الحيني.. طلبها فاروق حسني للزواج ففضلت أن تكون لمحمود درويش

مأساة مريم فخر الدين.. قال لها فهد بلان: "صرماية وقلعناها".. وابنتها: "أنا هختار عريسك"

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

سر منع الكمامات إصابة عشرات الآلاف بكورونا

نصيحة «الصحة السعودية» لمخالطي المصابين بكورونا

أطباء ألمانيا يطالبون بتحسين الاحتياطات لمواجهة الأزمات الصحية

نوع توابل يحميك من الموت المبكر

منوعات

نشطاء حقوق الحيوان يطالبون اليابان بوقف التجارة في الأنواع النادرة

مركز دبى العالمى يعود لحياته الطبيعية رغم جائحة كورونا

قطاع الطيران بألمانيا يشكو تباطؤ حركة النقل الجوي

دراسة: العيش قرب آبار النفط يزيد احتمالية الولادة المبكرة

مقالات الرأي
ماجد حبته
شرطنا الوحيد للحوار مع تركيا
حسين عثمان
الثانوية العامة دفعة «كورونا»
د.كريمة الحفناوى
ميليشيات أردوغان فى ليبيا
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرحمن الشربينى.. رجل التواضع والزُهد
المزيد

الثقافة

أشرف الصباغ: كورونا سرَّع عملية الرقمنة وسيادة الذكاء الاصطناعي

«نسخ المخطوطات» دراسة لـ«التراث العمانى»

«في ذكراه».. كيف أزال «سعد أردش» الغربة بين المشاهد والنص؟

«عبدالدايم» ترأس اجتماع «الأعلى للثقافة» للتصويت على جوائز الدولة