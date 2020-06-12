متعافو كورونا يغادرون «عزل إسنا» بالدعاء (صور)

غادر، منذ قليل، 18 متعافيًا جديدًا مستشفى العزل الصحي لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد بإسنا، وذلك عقب تعافيهم تمامًا من الفيروس وتحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية.وحرص المتعافون على توديع الفريق الطبي بالمستشفى وتوجيه الشكر لهم، والإعراب عن تقديرهم لهم، جراء ما بذلوه من جهود طيبة أثناء فترة تواجدهم بالمستشفى، وسهرهم على خدمة ورعاية المرضى، كما حرصوا أيضًا على رفع الدعوات إلى الله سبحانه وتعالى، سألين المولى بأن يمُن على باقى المرضى بالشفاء، وأن يمنح القوة للفريق الطبي حتى يتمكنوا من مساعدة المرضى على التعافي.من جانبه أوضح الدكتور حسام فتحي، المتحدث الرسمي لمستشفى عزل إسنا، أن الفريق الطبي بالمستشفى نجح في مساعدة دفعة جديدة من المرضى في التعافي، من خلال إخضاعهم للرعاية الطبية المكثفة على مدار الـ24 ساعة الماضية.وأضاف حسام، لـ" الدستور" أن المستشفى نجح، أيضًا، في تحقيق أعلى معدل للتعافي، حيث إن إجمالي المتعافين بلغ 621 حالة حتى الآن، ما جعل المستشفى في المرتبة الأولى على مستوى الجمهورية، من حيث تحقيق أعلى معدلات الشفاء، مقارنة بمستشفيات العزل الأخرى.وأشار إلى أنه من بين المتعافين مرضى كبار السن تجاوزت أعمارهم 60 عامًا، ومنهم مَن كان يعاني أمراضًا مزمنة كالضغط والسكر، إلا أن الفريق الطبي استطاع التعامل مع تلك الحالات، وصنع التوزان العلاجي بين إصاباتهم المزمنة والأدوية المستخدمة في علاج (كوفيد-19).وحثّ المتحدث الرسمي لمستشفى إسنا الشعب المصري على المكوث بمنازلهم، والبعد عن أماكن الازدحام والتجمعات، حتى يتجنبوا الإصابة بالوباء القاتل.