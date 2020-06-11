ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية 20.2% فى أول 10 أيام من يونيو

ارتفعت الصادرات الكورية الجنوبية بمقدار 20% على أساس سنوي في الـ 10 أيام الأولى من يونيو بفضل زيادة عدد أيام العمل بمقدار يومين عن نفس الفترة من العام الماضي.وبلغت قيمة صادرات البلاد في الفترة من 1 إلى 10 من يونيو 12.3 مليار دولار بزيادة قدرها 20.2% عن نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لبيانات صادرة من وكالة الجمارك الكورية.ويعزي ذلك إلى ارتفاع عدد أيام العمل بمقدار يومين من 6 أيام في نفس الفترة من العام الماضي إلى 8 أيام.ووصل المتوسط اليومي للصادرات في هذه الفترة 1.54 مليار دولار منخفضًا بنسبة 9.9% على أساس سنوي.وبغض النظر عن أيام العمل، سجلت صادرات رقائق الذاكرة وأجهزة الاتصالات اللاسلكية زيادة قدرها 22.6% و35.8% على أساس سنوي.وشهدت صادرات المنتجات الطبية والأدوية زيادة حادة تصل نسبتها إلى 136.7%.وفي المقابل، سجلت صادرات المنتجات النفطية وسيارات الركاب وقطع غيار السيارات تراجعًا حادًا قدره 32.8% و37.0% و30.2% على التوالي.وحسب المناطق، ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسب 35.7% و15.1% و22.2% و10% إلى الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان على التوالي، بينما انخفضت بنسبتي 7.3% و29.5% إلى الشرق الأوسط وأستراليا على التوالي.