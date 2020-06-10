محمود التهامي يفعّل هاشتاج لا_للمهرجانات للمرة الثانية

فعّل الشيخ محمود التهامي، نقيب المنشدين هاشتاج لا_للمهرجات للمرة الثانية، موجهًا رسالة لمقدمي أغاني المهرجانات وذلك من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك).وقال التهامي:"على المستوى الإنساني لكم مني كل التقدير، أما على المستوى الفني والمهني، فلا بدّ أن يفهم مقدم المهرجانات أنه مهما وصل ونجح (واشترى) أعلى مشاهدات وأصبح (ترند)، وظهر في أكبر البرامج والقنوات وعمل أشهر المسلسلات، إلا أنه سيظل نتاج سقطة في وقت ما، نبتت في رحم إنحلال أخلاقي، ورضعت من صدر الجهل والتخلف وتربية السفة، برعاية عديمي المسؤولية الذين يريدون هدم ثقافة وفن وتاريخ مصر.أضاف التهامي في رسالته: "فكرة أنك أصبحت الفن الأول ورقم واحد في مصر وانك فنان لن يسمح لك أى تصبح فنان حقيقي، ستظل أمامى وأمام الفنانين الشرفاء والغيورين علي الفن والثقافة والأخلاق والتاريخ، مختتمًا منشوره بتفعيل هاشتاج #لا_للمهرجانات"؛ كرفض لهذا النوع من الفن.