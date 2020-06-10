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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تبدى خيبة أملها لقطع الاتصالات بين الكوريتين

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 05:59 ص
كيم جونغ
كيم جونغ
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أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، عن خيبة أملها من قيام كوريا الشمالية بقطع جميع خطوط الاتصال مع جارتها الجنوبية داعية بيونج يانج إلى العودة إلى الدبلوماسية بين الجانبين.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، أن الولايات المتحدة كانت تساند دائما تقدم العلاقات بين الكوريتين، مشيرة إلى أن واشنطن تشعر بخيبة الأمل من الإجراءات التي اتخذتها مؤخرا كوريا الشمالية، وتدعو بيونج يانج للعودة للدبلوماسية.

وأضافت، في بيانها، أن الولايات المتحدة ستبقى على تنسيق وثيق مع كوريا الجنوبية حول الجهود الرامية للتعاون بين الجانبين.

كانت كوريا الشمالية قد أعلنت، الثلاثاء، قطع الاتصالات مع جارتها الجنوبية احتجاجا على إطلاق منشورات مناهضة لبيونج يانج من جانب مجموعة من المنشقين الشماليين في كوريا الجنوبية عبر الحدود.

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