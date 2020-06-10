إجراء أول ولادة قيصرية لمشتبه فى إصابتها بكورونا بسوهاج

أجرى الفريق الطبي بمستشفى سوهاج العام أول عملية قيصرية لولادة أول طفلة بالمستشفى لأم مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.وصرح الدكتور إيهاب هيكل، مدير المستشفى بأنه تم، اليوم الثلاثاء 10 يونيو الجاري، إجراء عملية ولادة قيصرية لحالة اشتباه (كوفيد ـ 19) بنجاح، مشيرا إلى أن الأم والطفلى بحالة جيدة.وتم إجراء العملية تحت إشراف الطاقم الطبي المكون من الدكتور محمد خميس، استشاري أمراض النساء والتوليد، والدكتور محمد صابر أخصائي التخدير، والدكتورة حنان نجدي أخصائية الأطفال، والدكتور هيثم سيد والدكتور أحمد نبيل من الرعاية الحرجة.جاء ذلك في وجود فريق ماهر من التمريض المدرب تحت إشراف علي قبيصي، وفريق التعقيم المكون من ياسمين محمد ونجلاء قرشي، وتمريض الحضانة مس أسماء شحاتة.ومن جانبه، تقدم الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بكل الشكر والتقدير للدكتور إيهاب هيكل، مدير المستشفى، وللطاقم الطبى، على إجرائهم أول عملية قيصرية لولادة أول طفلة بالمستشفى لأم مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد.