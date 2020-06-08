أسهم شركات الطيران الروسية ترتفع

حققت أسهم شركة "آيروفلوت" الروسية للخطوط الجوية مكاسب بنسبة تصل إلى 5.1%، كما حققت أسهم شركة "يوتاير" للطيران مكاسب بنسبة تصل إلى 40% في تعاملات بورصة موسكو اليوم الإثنين،بعد تقرير بشأن دراسة الحكومة الروسية لاستئناف الرحلات الدولية، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء.وكان رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين قد أصدر أمرا للمنظمين بإعداد تقرير بحلول اليوم 8 يونيو بشأن استعادة الرحلات الدولية، حسبما نقلت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء عن نسخة من الأمر.وارتفعت أسهم آيروفلوت بنسبة 4.6% لتصل إلى 92ر93 روبل حتى الساعة 1208 بتوقيت موسكو (0908 بتوقيت جرينتش)، وهي أعلى نسبة خلال أكثر من ثلاثة أشهر.وارتفعت أسهم يوتاير بنسبة 38% إلى 9.27روبل.