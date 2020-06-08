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الإثنين 08 يونيو 2020 الموافق 16 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسهم شركات الطيران الروسية ترتفع

الإثنين 08/يونيو/2020 - 12:26 م
شركات الطيران الروسية
شركات الطيران الروسية
وكالات
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حققت أسهم شركة "آيروفلوت" الروسية للخطوط الجوية مكاسب بنسبة تصل إلى 5.1%، كما حققت أسهم شركة "يوتاير" للطيران مكاسب بنسبة تصل إلى 40% في تعاملات بورصة موسكو اليوم الإثنين،
بعد تقرير بشأن دراسة الحكومة الروسية لاستئناف الرحلات الدولية، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وكان رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين قد أصدر أمرا للمنظمين بإعداد تقرير بحلول اليوم 8 يونيو بشأن استعادة الرحلات الدولية، حسبما نقلت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء عن نسخة من الأمر.

وارتفعت أسهم آيروفلوت بنسبة 4.6% لتصل إلى 92ر93 روبل حتى الساعة 1208 بتوقيت موسكو (0908 بتوقيت جرينتش)، وهي أعلى نسبة خلال أكثر من ثلاثة أشهر.

وارتفعت أسهم يوتاير بنسبة 38% إلى 9.27روبل.

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