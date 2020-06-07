هل المطر في الصيف غضب من الله؟.. خالد الجندي يُجيب

علق خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على بعض المزاعم التي ترددت خلال الأيام الماضية، عقب سقوط المطر بأن الله سبحانه إذا غضب على قوم أمطرهم صيفا، قائلًا: «هذا ليس حديثا ويعتبر تأليف».وأكد «الجندي» خلال تقديم برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «دي إم سي» أن هذه الأقاويل مجرد تأليف وليس لها علاقة بأحاديث النبي؛ صلى الله عليه وسلم.