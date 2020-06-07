«الجبير» يلتقى سفراء الاتحاد الأوروبى المعتمدين لدى المملكة

استعرض وزير الدولة للشئون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودى عادل بن أحمد الجبير، عبر الاتصال المرئي اليوم الأحد، مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى المملكة البية السعودية، أوجه التعاون القائم بين المملكة والاتحاد الأوروبي في شتى المجالات.وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الجانبين بحثا، خلال الاتصال، مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك جائحة كورونا حول العالم والجهود المبذولة للتصدي لها.