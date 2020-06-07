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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مليشيات الوفاق تحرق مراكز تسوق مدينة ترهونة فى ليبيا

الأحد 07/يونيو/2020 - 05:57 ص
مليشيات الوفاق
مليشيات الوفاق
عبير سليم
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أظهرت صور ومقاطع فيديو تداولها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي،الساعات الماضية، حرق مليشيات حكومة الوفاق والمرتزقة السوريين، مراكز التسوق الرئيسية في مدينة ترهونة، التي انتزعتها أمس المليشيات بدعم تركي، بعد انسحاب الجيش الليبي وفق تفاهمات دولية.

وأوضحت الصور تصاعد أعمدة الدخان جراء اشتعال النيران من مركز التسوق، الأمر الذي يثير مخاوف أهالي ترهونة من بطش المليشيات المنفلتة التي دخلت المدينة وعاثت فيها فسادًا.

وكانت الحكومة المؤقتة ومجلس النواب والجيش الليبي ومنظمات حقوقية قد حذرت من ارتكاب جرائم ضد المدنيين في ترهونة بعد دخول المليشيات والمرتزقة السوريين إليها.

و في وقت سابق، بثت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي، مقطع فيديو يوثق انتهاكات العدوان التركي على المدنيين الأبرياء النازحين من مدينة ترهونة، وهم في طريقهم إلى سرت على بعد 450 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس.

كما تتداولت الصحف المحلية على نطاق واسع، منذ الجمعة، قصف الطيران التركي المسيّر، مجموعة من السيارات لأسر نازحة من مدينة ترهونة، جنوب مدينة سرت، مشيرة إلى أن القصف راح ضحيته أفراد أسرتين نازحتين، بالإضافة إلى أحد شباب مدينة سرت، الذين كانوا يقدمون المساعدات للنازحين.

وكان المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، أكد مساء الجمعة، خلال كشفه عن أسباب انسحاب الجيش من ترهونة آخر معقل رئيسي للجيش قرب طرابلس، أن هناك ضغوطًا دولية كبيرة تمارس على الجيش وقد طُلب منه التراجع 60 كيلومترًا عن حدود طرابلس، وذلك لإنجاح المسارات العسكرية والسياسية والاقتصادية، مؤكدا أن المعركة في ليبيا هي في الواقع "معركة مع تركيا".
الفيديو

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