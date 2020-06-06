مدير المرصد السوري يكشف مخطط أردوغان لإرسال مرتزقة لليمن

قال رامي عبدالرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن هناك غرفة عمليات تم تأسيسها في أنقرة طلبت من الفصائل التي تجند مرتزقة 300 مجند من كل فصيل بمقابل مبالغ كبيرة؛ لإرسالهم لليمن لدعم حركة الإصلاح.وأضاف "عبدالرحمن"، خلال حواره عبر "سكايب" مع برنامج "بالورقة والقلم"، تقديم الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم السبت، أن مرتزقة أردوغان لا علاقة لهم بأبناء الشعب السوري، منوهًا بأن ما يحدث في ليبيا الآن لا يختلف عما حدث في سوريا، عندما سمح للإرهابيين باجتياح جزء كبير من الأراضي السورية.ولفت إلى أن المخابرات الدولية تعلم أن 12 ألفا و300 مرتزق تم نقلهم إلى ليبيا، بينهم نحو 250 طفلا، مشددًا على أن الهدف ليس ليبيا وإنما التمدد لمصر، معقبَا: "حلم إبليس بالجنة".وأكد أن التقدم التركي في ليبيا بشكل متسارع لم يكن يتم لولا توافق تركي روسي، فهناك دول غربية تدعم أردوغان في ليبيا.