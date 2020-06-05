مصر تشارك في اليوم العالمي للبيئة بـ«اتحضر للأخضر»

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إن حملة «اتحضر للأخضر» أول حملة وطنية لنشر الوعي البيئي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستهدف تغيير السلوكيات وحث المواطن على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة خلال مدة 3 سنوات بداية من يناير 2020.وأوضحت وزارة الزراعة في بيان لها اليوم، إن الحملة تضمنت 8 قضايا رئيسية لنشر التوعية (التشجير والمخلفات وترشيد استهلاك الغذاء وترشيد استهلاك الطاقة والحد من استخدام البلاستيك والحفاظ على الكائنات البحرية والحد من تلوث الهواء وحماية المحميات الطبيعية)، مشيرة إلى أنها بدأت بقضية التوعية لأهمية التشجير في حياتنا وزراعة 10 آلاف شجرة خلال أول أسبوعين، لكن ذلك لا يعني أن الحملة تستهدف تشجير فقط.وفي السياق، قال الدكتور محمد علي فهيم وكيل معمل المناخ الزراعي بمركز البحوث الزراعية، إن العالم يحتفل في 5 يونيو من كل عام باليوم العالمي للبيئة، ويتم إشراك الحكومات والشركات والمشاهير والمواطنين لتركيز جهودهم على قضية بيئية ملحة، مضيفا «على مر السنين، منذ بدء احتفال دول العالم بهذا اليوم في 1974م نمى الاحتفال بهذا اليوم ليصبح أكبر منصة عالمية للتواصل البيئي العام ويحتفل به ملايين في أكثر من 150 دولة، ويقدم يوم البيئة العالمي منصة عالمية لإحداث تغيير إيجابي فهو يدفع الأفراد إلى التفكير في الطريقة التي يستهلكون بها؛ ويحث الشركات على تطوير نماذج أكثر مراعاة للبيئة، والمزارعين والمصنعين على الإنتاج بشكل أكثر استدامة، والحكومات على حماية المساحات البرية، والمعلمين على إلهام الطلاب للعيش في وئام مع الأرض والبيئة».وأشار دكتور فهيم إلى أنه في 2020 سيتم الاحتفال بها في كولومبيا، حيث تحتل المرتبة الأولى في العالم التي تقترب من 10 % من حيث التنوع البيولوجي للكوكب، ويتم تسليط الضوء على موضوع التنوع البيولوجي (الحيوي) -أحد المواضيع التي تثير القلق ويتسم بأنه ملح ووجودي.وأوضح أن مصر استضافت لأول مرة في أفريقيا والوطن العربي مؤتمر التنوع البيولوجي بمشاركة 195 دولة في الفترة من 13- 29 نوفمبر 2018 تحت عنوان «الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل صحة ورفاهية الإنسان وحماية الكوكب» تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، حيث تتولى مصر رئاسة مؤتمر التنوع البيولوجي في الفترة من ٢٠١٨ وحتى٢٠٢٠.