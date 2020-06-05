رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصر تشارك في اليوم العالمي للبيئة بـ«اتحضر للأخضر»

الجمعة 05/يونيو/2020 - 08:21 م
اتحضر للأخضر
اتحضر للأخضر
عبدالناصرمحمد
طباعة
قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إن حملة «اتحضر للأخضر» أول حملة وطنية لنشر الوعي البيئي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستهدف تغيير السلوكيات وحث المواطن على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة خلال مدة 3 سنوات بداية من يناير 2020.

وأوضحت وزارة الزراعة في بيان لها اليوم، إن الحملة تضمنت 8 قضايا رئيسية لنشر التوعية (التشجير والمخلفات وترشيد استهلاك الغذاء وترشيد استهلاك الطاقة والحد من استخدام البلاستيك والحفاظ على الكائنات البحرية والحد من تلوث الهواء وحماية المحميات الطبيعية)، مشيرة إلى أنها بدأت بقضية التوعية لأهمية التشجير في حياتنا وزراعة 10 آلاف شجرة خلال أول أسبوعين، لكن ذلك لا يعني أن الحملة تستهدف تشجير فقط.

وفي السياق، قال الدكتور محمد علي فهيم وكيل معمل المناخ الزراعي بمركز البحوث الزراعية، إن العالم يحتفل في 5 يونيو من كل عام باليوم العالمي للبيئة، ويتم إشراك الحكومات والشركات والمشاهير والمواطنين لتركيز جهودهم على قضية بيئية ملحة، مضيفا «على مر السنين، منذ بدء احتفال دول العالم بهذا اليوم في 1974م نمى الاحتفال بهذا اليوم ليصبح أكبر منصة عالمية للتواصل البيئي العام ويحتفل به ملايين في أكثر من 150 دولة، ويقدم يوم البيئة العالمي منصة عالمية لإحداث تغيير إيجابي فهو يدفع الأفراد إلى التفكير في الطريقة التي يستهلكون بها؛ ويحث الشركات على تطوير نماذج أكثر مراعاة للبيئة، والمزارعين والمصنعين على الإنتاج بشكل أكثر استدامة، والحكومات على حماية المساحات البرية، والمعلمين على إلهام الطلاب للعيش في وئام مع الأرض والبيئة».

وأشار دكتور فهيم إلى أنه في 2020 سيتم الاحتفال بها في كولومبيا، حيث تحتل المرتبة الأولى في العالم التي تقترب من 10 % من حيث التنوع البيولوجي للكوكب، ويتم تسليط الضوء على موضوع التنوع البيولوجي (الحيوي) -أحد المواضيع التي تثير القلق ويتسم بأنه ملح ووجودي.

وأوضح أن مصر استضافت لأول مرة في أفريقيا والوطن العربي مؤتمر التنوع البيولوجي بمشاركة 195 دولة في الفترة من 13- 29 نوفمبر 2018 تحت عنوان «الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل صحة ورفاهية الإنسان وحماية الكوكب» تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، حيث تتولى مصر رئاسة مؤتمر التنوع البيولوجي في الفترة من ٢٠١٨ وحتى٢٠٢٠.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعودية تعلق أداء الصلوات في مساجد جدة

تفاصيل دخول صندوق مصر السيادى ضمن التصنيف العالمى للصناديق السيادية

30 فيديو إباحيًا.. تفاصيل ضبط شبكة «دعارة على فيسبوك» من العمرانية

تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي.. ضمن 9 مصابين بكورونا في رعاية «أبو خليفة»

الصور

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

image description

الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالفنادق

image description

التزام المواطنين بالكمامات فى المترو

image description

«مكافحة العدوى»: غسل ملابس مصابي كورونا في درجة حرارة مرتفعة

image description

الطريق الدائرى يتحول إلى مطار للطائرات الورقية (صور)

الأكثر قراءة

افتتاح مستشفى ميداني لاستقبال «حالات كورونا الحرجة» خلال 10 أيام

حقيقة إعلان مرتضى منصور وفاة رجاء الجداوى

هشام العسكري يكشف تفاصيل المنحنى الوبائي لكورونا في مصر (فيديو)

30 فيديو إباحيًا.. تفاصيل ضبط شبكة «دعارة على فيسبوك» من العمرانية

إنفوجراف

image description

«تموين الجيزة» تكشف حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم (فيديو)

image description

رسائل بيل جيتس.. الاقتصاد ما بعد كورونا

image description

«عودة الأمان».. دول أوروبية ترفع الحجر الإجباري عن الوافدين

image description

10 خطوات لـ إقامة دعوى صحة توقيع (انفوجراف)

أيام زمان

دعاء النبي الذى قاله طه حسين وأبكى زوجتي سفيري النرويج وشيلي

3 ممثلين مصريين مطلوب القبض عليهم في إيطاليا.. أبرزهم محمود عبد العزيز

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

حكاية مخرجة إسرائيلية أبعدت عبد العزيز مخيون عن التمثيل في فرنسا

نجم الساعة

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

الصحة

أعراض كورونا لا تظهر على مرضى السرطان

هل تقي أدوية ضغط الدم من فيروس كورونا؟

لماذا يرفض مرضى كورونا فى بريطانيا العلاج؟

أكثر من 20 مليون يمنى عُرضه للإصابة بكورونا

منوعات

وزارة القوى العاملة.. تفاصيل صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

الاستعلام عن موعد صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

أدعية خسوف القمر اليوم.. وكيفية أداء الصلاة

غرق 7 أطفال فى نهر السند بباكستان

مقالات الرأي
ماجد حبته
المستشفيات الخاصة.. لا وقت للميوعة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمد الببلاوى.. المصلح القوى
د.كريمة الحفناوى
محنة «كورونا» وتداعياتها الاجتماعية والأسرية
صفوت البياضي
إرضاء الآخر ليس بالمطلق.. ولكن
المزيد

الثقافة

«الأغنيات الحزينة لبنت الحطاب».. ديوان جديد للشاعرة أمل جمال

في ذكرى رحيله.. سر تسمية أحمد رامي بـ«شاعر الشباب»

لقاء «احتواء الفئات الأكثر عرضة في مواجهة الجائحة».. الثلاثاء

رضوى زكي ضيفة «اقرأ معانا» عبر البث المباشر لـ«الأعلى للثقافة»