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الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خبير نظم المعلومات: «التعليم» أكثر المستفيدين من التحول الرقمى

الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:39 ص
التحول الرقمى
التحول الرقمى
رباب الأهواني
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قال مصطفى أبوجمرة، خبير نظم المعلومات، إن الحكومة تنبهت للتحول الرقمى منذ أكثر من عام، لافتًا إلى أن الدولة المصرية استفادت من هذا المشروع في التعليم ومجالات أخرى مختلفة.

وأضاف خبير نظم المعلومات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" والذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، أن الدولة وضعت بنية تحتية يلاحظها الجميع في سرعة الإنترنت، وهو ما ساهم في الكثير من الخدمات التي يمكن استخدامها بالمنزل، كما أتاحت وسائل دفع كثيرة جدًا.

وأشار إلى أن الثقة في الماكينة والإنترنت أفضل من التعامل مع الإنسان، فالإنسان من الممكن أن يخطئ، إلا أن المكاينة قضت على الفساد والرشوة، وهو ما تسعى إليه الدولة.

وأوضح أن استخدام الخدمات الإلكترونية هو الأفضل، حيث توفر الوقت والجهد الكبير، مشيرًا إلى أن أكثر المستفيدين منها، في ظل انتشار كورونا، هو قطاع التعليم، حيث ظهرت أهميتها وأثبتت أنه لا بديل لها.

وتابع: "المشكلة هي أنه لم يتم الترويج لهذه الخدمات، كما أنه من الممكن أن تكون هناك بعض المشكلات في المنصات وسيتم العمل على إصلاحها".

وشدد على ضرورة تقسيم الوقت على الإنترنت، حيث أوضحت وزارة الاتصالات أن الاستخدام زاد بالنسبة للجانب الترفيهى.

وأشار إلى أن الإنترنت يوفر الجانب التعليمى أيضا، موصيًا بضرورة تخصيص وقت للتعلم على الإنترنت لأن العالم سيتغير في ما بعد كورونا، والإنترنت يساعد على الحصول على الخدمات دون النزول من المنزل.

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