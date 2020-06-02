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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان تعلق الرحلات الجوية من وإلى قطر بعد إصابة ركاب بكورونا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 07:58 م
الرحلات الجوية
الرحلات الجوية
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أعلنت السلطات اليونانية، اليوم الثلاثاء، أنها ستعلق رحلات الطيران من وإلى قطر حتى منتصف الشهر الجاري بعدما تم التأكد من إصابة 12 راكبًا من بين 91 بفيروس كورونا كانوا على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية هبطت في أثينا أمس.

وقالت الأمانة العامة للحماية المدنية - في بيان نقلته صحيفة (كاثيميريني) اليونانية - إن تسعة ركاب من بين المصابين باكستانيون ولديهم تصريح إقامة باليونان، بالإضافة إلى يونانيين اثنين قادمان من أستراليا كما كان بين المصابين مواطن ياباني.

وأوضحت الصحيفة أن كل الركاب الذين كانوا على متن الطائرة القادمة من العاصمة القطرية الدوحة ووصلوا مطار أثينا الدولي، خضعوا لاختبارات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا كما تم وضعهم قيد الحجر الصحي في عدد من الفنادق حتى تظهر نتائج اختباراتهم.

ومن المقرر أن يمكث من تثبت إصابته بالفيروس في الفنادق لمدة أسبوعين، بينما سيبقى أصحاب التحاليل السلبية في الفنادق لمدة أسبوع فقط نظرًا لمخالطتهم لمصابين وسيخضعون لاختبارات أخرى بعد مرور أسبوع.

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