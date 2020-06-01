إطلاق اسم الشهيد «أحمد عبدالكريم» على أكبر مدرجات «آداب دمنهور»

أطلق الأستاذ الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور اسم البطل الشهيد جندي مجند أحمد عبد الكريم عبد العال رجب البلحى على أكبر مدرج بكلية الآداب، ابن قرية 59 دواجن بقرية محمد متولى الشعراوى بأبو المطامير بالبحيرة والذي أستشهد أمس جراء إنفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة بسيناء.أكد "صالح" أن مثل هذا الإجراء يأتي عرفانًا لما قدمه من تضحية فى سبيل الوطن ولكى يكون دائما محفورا فى ذاكرة التاريخ كمثال للتضحية والوفاء تقتدى به الأجيال الحالية والقادمة، وأن مصر تدفع خيرة أبنائها شهداء من أجل إستقرار الوطن وعدم النيل منه فلهم منا كل تحية ووفاء وعرفان لكل من فارقنا بجسده وترك لنا سيرة عطرة،داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يتقبله مع الشهداء والصالحين وأن يمن على أهله بالصبر والسلوان.