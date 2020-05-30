ترامب وماكرون يبحثان تطورات الأوضاع فى ليبيا

أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم السبت، عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عدة قضايا على رأسها الأوضاع في ليبيا وأمن شبكات الاتصال وهونج كونج.وسبق أن أجرى ماكرون ومباحثات منذ أيام بشأن ليبيا أكدوا فيها على ضرورة الحل السياسي للأزمة الليبية وضرورة وقف إطلاق النار.يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تلقى اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون للتباحث حول تطورات عدد من الملفات الدولية والإقليمية، وفى مقدمتها الوضع في ليبيا.وأكد الرئيس الفرنسي حرصه على تبادل وجهات النظر والرؤى مع السيسي في هذا الصدد في ضوء الدور المصري المحوري الفاعل في المنطقة.من جانبه؛ أكد الرئيس السيسي موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية والمتمثل في استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية، وإنهاء فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية، ومنح الأولوية القصوى لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن، ووضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.