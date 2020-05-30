رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 30 مايو 2020 الموافق 07 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب وماكرون يبحثان تطورات الأوضاع فى ليبيا

السبت 30/مايو/2020 - 06:53 م
ترامب وماكرون
ترامب وماكرون
محمد عمر
طباعة
أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم السبت، عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عدة قضايا على رأسها الأوضاع في ليبيا وأمن شبكات الاتصال وهونج كونج.

وسبق أن أجرى ماكرون ومباحثات منذ أيام بشأن ليبيا أكدوا فيها على ضرورة الحل السياسي للأزمة الليبية وضرورة وقف إطلاق النار.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تلقى اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون للتباحث حول تطورات عدد من الملفات الدولية والإقليمية، وفى مقدمتها الوضع في ليبيا.

وأكد الرئيس الفرنسي حرصه على تبادل وجهات النظر والرؤى مع السيسي في هذا الصدد في ضوء الدور المصري المحوري الفاعل في المنطقة.

من جانبه؛ أكد الرئيس السيسي موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية والمتمثل في استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية، وإنهاء فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية، ومنح الأولوية القصوى لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن، ووضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استمرار تعليق الصلاة في الكنائس حتى 27 يونيو

الأرصاد تكشف موعد الموجة الحارة الجديدة (فيديو)

باستثناء 3 فنانين.. غياب تام لنجوم الفن فى جنازة حسن حسني

إحالة مساعد مخرج نقل صلاة الجمعة للتحقيق لمخالفة التعليمات

الصور

image description

جنازة الفنان الراحل حسن حسني

image description

التزام المواطنين بارتداء الكمامة في القطارات

image description

حيوانات «حديقة الجيزة» تفتقد زوارها

image description

الهدوء يسيطر على «كورنيش القاهرة»

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

الأكثر قراءة

الصف الثالث الإعدادى.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الإسكندرية وباقي المحافظات Nategtk

الصحة: 50% من مصابى كورونا يصلون المستشفيات فى حالة متأخرة جدًا

وزيرة الصحة: لا نستطيع معرفة موعد ذروة كورونا

باستثناء 3 فنانين.. غياب تام لنجوم الفن فى جنازة حسن حسني

إنفوجراف

image description

نشرات الشركات المدرجة في المؤشر الرئيسي للبورصة (إنفوجراف)

image description

طبيب أمراض صدرية: تفاوت ملحوظ فى أعراض الإصابة بفيروس كورونا

image description

مرتزقة أردوغان.. رموز الإرهاب في قبضة الجيش الليبي

image description

5 وجوه تسحب البساط من الرئيس التركي

أيام زمان

«العائلة».. المسلسل الوحيد الذي تابعه مفتي الجمهورية الأسبق في رمضان

"هتمشي بزعزوعة قصب".. موقف طريف وراء استقالة ماري منيب من فرقة الريحاني

«متبعتوش فلوس تانى».. قصة أول أجر تقاضاه يونس شلبى من الفن

بسبب علاقة حب مع المطرب الأرمني"هارو".. سر استبدال "فرقة المشاغبين" لنيللي بمديحة كامل

نجم الساعة

تركت زوجها من أجل عيون منير مراد.. أسرار في حياة الفنانة سهير البابلي

الصحة

نتائج «مشجعة» لعقار يعالج الروماتيزم في محاربة كورونا

شرب السوائل الباردة أثناء الدورة يمكن أن يصيب بالسرطان

دراسة: مرضى السرطان أكثر عرضة للإصابة بكورونا

«الصحة العالمية» تمنح دواء روسيًا اسمًا دوليًا

منوعات

شباب يحوّلون عرب راشد إلى تحفة فنية (صور)

استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي عبر المصرية للاتصالات وطرق السداد

طائرات بدون طيار لنقل أدوية علاج السرطان للمرضى برواندا

371 مليون سنة.. باحثون يحددون تاريخ أعرق غابة بالصين

مقالات الرأي
ماجد حبته
عشم الإخوان فى كورونا
مؤمن المحمدي
هنا القاهرة
ماجد حبته
لا حصانة لشبكات التواصل
صفاء النجار
«جواى».. كلمة السر فى الوصفة الصينية لمواجهة «كورونا»
المزيد

الثقافة

يا رفاق.. ولا رفاق

قطرات الماء

ثلاث قصائد

حب غير عادل