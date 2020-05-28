قرار مهم من الأكاديمية المهنية للمعلمين بشأن الترقي

قالت الأكاديمية المهنية للمعلمين إنه لا يمكن للمعلم التسجيل في المنصة للترقي إلا في اليوم المعلن عنه بمحافظته طبقا للجدول المعلن.وأوضحت، في بيان صحفي، أنه لابد مع الأخذ في الاعتبار أن المعلمين المتقدمين للترقي المنتدبين، يتم تسجيل كل منهم حسب موعد محافظته المنتدب منها وليس المنتدب إليها.وكانت قد أكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين عن فتح باب التسجيل على المنصة للتدريب عن بعد للمعلمين المتقدمين للترقي والمستهدفين منها للعام 20202019، عبر http:pat.edu.egplatform.وفي تنبيه وصفته الأكاديمية بالمهم، لترقيات المعلمين دفعة 2014 ممن لم يستطيعوا التسجيل على المنصة، أتاحت لهم التسجيل والحجز يوم 2 يونيو المقبل.