رحلة جوية من موسكو إلى بغداد على متنها 154 مسافرا عراقيا

أعلن المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة العراقية، أحمد الصحّاف، تسيير رحلة للخطوط الجوية من موسكو الى البلاد.وقال الصحّاف - في بيان له أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - إن سفارة جمهوريّة العراق لدى موسكو تُسيّر رحلة استثنائيّة على متنها (154) مُسافرًا عراقيًّا كانوا عالقين في روسيا بسبب إجراءات الحظر الوقائيّ الشامل للحدّ من تفشّي فيروس كورونا المستجد.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.