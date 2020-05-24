«شعبة الجلود»: القطاع تأثر بسبب كورونا

قال محمد مهران رئيس شعبة الجلود بالغرف التجارية، إن قطاع الجلود من القطاعات المتأثرة بتداعيات فيروس كورونا المستجد في العالم.وأضاف مهران، في تصريحات لـ«الدستور»، أن صادرات مصر من الجلود تأثرت خلال الثلاثة أشهر الأخيرة منذ بداية الأزمة، مشيرا إلى أن السوق شبه متوقفة.وأوضح عضو شعبة الجلود بالغرف التجارية أن كثيرا من القطاعات الصناعية تأثرت بسبب تغير أولويات المستهلكين خلال الوقت الحالي والاهتمام بالسلع الغذائية والمطهرات والمعقمات.