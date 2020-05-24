رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 24 مايو 2020 الموافق 01 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين: لا نسعى للهيمنة

الأحد 24/مايو/2020 - 03:04 م
الصين
الصين
أ ش أ
طباعة
قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" اليوم الأحد، إن بلاده لن تسعى إلى الهيمنة على الساحة الدولية مهما بلغ تطورها، معتبرا أن المحاولات الخاصة برفض العولمة وعودة الحمائية لا مستقبل لها، حيث تعد العولمة ضرورية لدفع تقدم العالم.

وأضاف وانغ – في مؤتمر صحفي خلال أعمال الدورة السنوية للهيئة التشريعية الوطنية الصينية في العاصمة (بكين) اليوم- أنه لا يتفق مع من يتحدثون بأن الدبلوماسية الصينية أصبحت أكثر شدة (في ضوء تقارير عن تلاسن بين مسؤولين أمريكيين وصينيين حول عدد من القضايا)، مشيرا إلى أنه يجب التمييز بين الحق والباطل، وأن الصين تنتهج سياسة خارجية سلمية، وستواصل رفع راية السلام والتنمية المشتركة مع كافة الدول مع تقديم إسهامات جديدة للبشرية.

وتابع "لم نبادر يوما بالتنمر على الآخرين، ولكن سنرد بقوة على التشويه المتعمد للدفاع عن كرامة وهيبة الأمة الصينية، وسندافع عن العدل والعدالة والضمير الإنساني"، مؤكدا أهمية التعايش السلمي بين الدول، وضرورة التمسك بالتعددية، والدعم المتبادل بدلا من توجيه الاتهامات.

وحذر وانغ من أن بعض القوى السياسية الأمريكية تختطف العلاقات الصينية-الأمريكية، داعيا إلى بذل الجهود لوقف مثل هذه الممارسات التي وصفها بـ "الخطيرة".. قائلا: إن "فيروسا سياسيا" لا يترك أي فرصة للهجوم على الصين وتشويه صورتها ينتشر في الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) يعتبر عدوا مشتركا للصين والولايات المتحدة، وأنها أمنية مشتركة للشعبين أن يعملا على دعم ومساعدة بعضهما البعض.

ولفت وانغ إلى أن الشيء الأكثر أهمية الذي يمكن تعلمه من مرض فيروس كورونا هو أن حياة وصحة الشعوب في الدول المختلفة لم تكن بمثل هذا الاتصال الوثيق من قبل.

وأوضح أنه لم يكن واضحا في السابق أن جميع الدول تعيش في القرية العالمية نفسها، وأن الإنسانية في الواقع مجتمع مصير مشترك، وأن الفيروس لا يحترم الحدود أو الأعراق، وأنه تحد لكل البشرية بدون تفرقة.

واعتبر وانغ أن "التلاعب السياسي" سيعطي الفيروس ثغرات، وأن سياسة إفقار الجار ستجعلنا جميعا أكثر ضعفا، وأن رفض العلم سيسمح للفيروس بالتسبب في فوضى أكبر.

كما أشار إلى أن الفيروس حصد الكثير من الأرواح، وأنه يذكرنا بوضوح بأنه يجب على كل الدول الارتقاء فوق الاختلافات في الجغرافيا والعرق والتاريخ والثقافة والنظام الاجتماعي، داعيا جميع الدول على العمل معا من أجل بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية، والحفاظ المشترك على كوكب الأرض، الموطن الوحيد للبشر.

وشدد على أنه لم يعد حاليا يمكن إيقاف تقدم الصين بعد مكافحة مرض فيروس كورونا، وأن الاقتصاد الصيني بعد الوباء سيصبح أكثر صلابة وقوة، وسيصبح الشعب الصيني أكثر وحدة.

موضوعات متعلقة

تفاصيل إصابة الفنانة رجاء الجداوى بفيروس كورونا

6 أمراض تُشفى بـ«الليمون والفلفل والملح»

موعد صلاة عيد الفطر 2020 فى القاهرة والمحافظات

سر اختيار رجاء الجداوى «عزل أبوخليفة» بعد إصابتها بكورونا

الصور

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

image description

رغم التحذيرات.. تجمعات شبابية على الكورنيش احتفالًا بالعيد

image description

قهوة صباح العيد.. عادة افتقدناها في رمضان

image description

عمال النظافة.. رجال لا يعرفون العيد

image description

الأطفال يتحدون كورونا ويحتفلون بالعيد في الشوارع

الأكثر قراءة

أول رد من الشاب المتهم باغتصاب فتاة «التيك توك» منة عبدالعزيز

حقيقة اختلاط الهضبة ودينا الشربينى برجاء الجداوى قبل إصابتها بكورونا

تفاصيل إصابة الفنانة رجاء الجداوى بفيروس كورونا

تهاني عيد الفطر .. أجمل رسائل واتساب وفيس بوك للأقارب

إنفوجراف

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

أيام زمان

مأساة فنانة شهيرة مع جيرانها.. تركوا جثتها متعفنة وسرقوا مكتبتها الثمينة

«يارب اشتغل واسدد ديوني».. رسائل زينات صدقي إلى الله بعد أن هجرها الجميع

كيف رأى "توفيق الحكيم" الكتابات الجنسية؟

«صادر أغنياته الهابطة».. قصة أول رقيب على الفنون في مصر

نجم الساعة

تعافي 4 حالات جديدة من كورونا بـ«عزل بني سويف» (صور)

الصحة

روسيا تكمل تجاربها السريرية على عقار لعلاج كورونا

كعك العيد يزيد هرمون السعادة فى الجسم

اعرف مرض.. الشريان التاجي كيف تحمى قلبك من الإصابة به؟

6 أسباب لبدء يومك بماء الليمون

منوعات

أصغر «شيف» فى العالم يحقق مليون مُتابع على «إنستجرام» (فيديو)

زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب المكسيك

أجمل رسائل التهنئة بعيد الفطر المبارك 2020

عبارات تهنئة بعيد الفطر المبارك

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
أيام ضاحكة مع أحمد فؤاد نجم
مؤمن المحمدي
القوة الناعمة
ماجد حبته
العيد.. رقاب الإرهابيين.. والعبيد
ماجد حبته
الحلقة الـ28 وما بعدها
المزيد

الثقافة

ناقد فني: «بـ100 وش» من أمتع المسلسلات في السنوات الأخيرة

المركز القومى لثقافة الطفل يحتفل بالعيد عبر قناته بيوتيوب

قصة العتبة الخضرا بين طاهر باشا وإسماعيل ياسين

الجيش الأبيض.. تحية من «الثقافة» لأبطال الطواقم الطبية