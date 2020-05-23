«الزراعة» تطرح كحك العيد بتخفيضات ٤٠٪

قال أحمد الهادي مدير التسويق بقطاع الإنتاج في وزارة الزراعة، إنها طرحت كعك بأسعار ٥٠ جنيه للكيلو و٥٥ جنيه للبسكويت و٦٥ جنيه لكيلو البيتي فور، وأن أسعار كعك الوزارة تقل ٤٠٪ عن أسعار السوق.وأشار «الهادي» في تصريحات لـ«الدستور» إلى أن أسعار بيع الخضر والفاكهة يكون طبقا لأسعار سوق الجملة، نتيحة وجود صعوبة في نقل الخضر والفاكهة من الحقول خلال أيام الحظر.وأضاف أن الوزارة ستطرح كرتونة البيض الأحمر بـ٣٠ جنيه (أقل من السوق بجنيهين) والفول البلدي بسعر ٢٠ جنيه للكيلو وبأقل ٨ جنيهات للسوق، كما سيتم طرح زيت الزيتون من إنتاج وزارة الزراعة بسعر ١٠٤ جنيه للكيلو، مقابل ١٦٠ للكيلو في السوق، كما أن وزارة الزراعة ستطرح الأرز العريض مزارع سخا بسعر ٧،٥ و٨ جنيه للكيلو وذلك بعد العيد مباشرة.