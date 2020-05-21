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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«أوقاف مطروح» يناقش ضوابط انتظام العمل خلال أيام العيد

الخميس 21/مايو/2020 - 02:15 م
أوقاف مطروح
أوقاف مطروح
ياسمين شعيب
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عقد الشيخ حسن عبد البصير مدير عام أوقاف مطروح اجتماعا مع لجنة المتابعة بالمديرية بقيادة الشيخ محمد مصطفى مدير المتابعة وذلك لضبط العمل وانتظامه والذي من خلاله يتم التقويم والتقييم لعمل الإدارات بحضور قيادات الدعوة والشيخ محمود الفاروق مدير الدعوة.

وأوضح مدير عام أوقاف مطروح - في بيان - أنه تم تكليفهم بالمرور المكثف على المساجد أيام الجمعة والسبت وأيام العيد موجها بالمرور على جميع المساجد والتأكد من وجود الإمام والعمال من فجر يوم العيد لحين الانتهاء من نقل تكبيرات العيد عبر إذاعة القرآن الكريم وتسجيل أية مخالفات للتعليمات وعدم السماح بوجود تجمعات لحين صدور قرار جديد.

وشدد الشيخ حسن عبدالبصير على تكثيف المرور على الإدارات الفرعية والارتقاء بسير العمل، مؤكدا على تصحيح مواطن القصور في الواجبات الوظيفية من خلال التعاون والتنسيق مع الإدارات.
«أوقاف مطروح» يناقش ضوابط انتظام العمل خلال أيام العيد
«أوقاف مطروح» يناقش ضوابط انتظام العمل خلال أيام العيد

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