«الزراعة» تعلن الطوارئ لمواجهة تأثير الموجة الحارة على المحاصيل

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حالة الطوارئ لمواجهة الموجة الحارة التي تجتاح البلاد، مع تشكيل غرفة عمليات لتلقي شكاوى واستفسارات المزارعين.وقال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة، إنه تم تكليف العاملين بقطاع الإرشاد على مستوى الجمهورية بالتواصل مع المزارعين، وتلقي استشاراتهم وبلاغاتهم بكيفية التعامل مع الموجة الحارة إلى جانب غرفة عمليات وزارة الزراعة التي تتواصل أيضا مع المزارعين من خلال مديريات المحافظات.وأضاف عزوز، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القطاع أصدر عدة إجراءات لاتخاذها في التعامل مع المحاصيل الحقلية والبستانية والثروة الحيوانية من خلال جميع الجهات المعنية بالوزارة للتعامل مع الموجة الحارة، وهناك تنسيق مع وزارة الري للتعامل مع عمليات الري وتطهير الترع ووصول المياه للحقول.وأضاف، أن هناك توصيات فنية من الوزارة من أجل التعامل مع الموجة الحارة، حيث إن كل مديريات الزراعة بالمحافظات على أهبة الاستعداد للرد على استفسارات المزارعيين، كما أن هناك متابعة من المعمل المركزي للتغيرات المناخية وتقديم التوصيات الفنية والتوعوية للمزارعين بمختلف الوسائل الإلكترونية خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة، كما أن معمل التغيرات المناخية التابع لمركز البحوث الزراعية يصدر التوصيات للمزارعين من أجل التعامل مع المحاصيل الزراعية.