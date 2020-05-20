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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

سؤال برلماني بشأن إجراءات رعاية العائدين من الخارج بعد تعديل مدة الحجر

الأربعاء 20/مايو/2020 - 07:32 م
النائبة إيناس عبد
النائبة إيناس عبد الحليم
عائشة حسن
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تقدمت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بسؤال، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن الإجراءات المتبعة؛ لمتابعة ورعاية العائدين من الخارج بعد قرار تعديل مدة الحجر الصحي لهم إلى 7 أيام بدلا من 14.

وأوضحت عبدالحليم، في بيان لها، أن وزارة الصحة أخطرت إدارات الحجر الصحي بالمطارات بقرار جديد يفيد بتعديل مدة الحجر الصحي للعائدين من الخارج من 14 إلى 7 أيام شرط إجراء تحليل للحالة.

وتابعت: فإذا جاءت النتيجة سلبية للحالة يقوم باستكمال مدة الـ14 يوما بمنزله، وفي حالة ثبوت إيجابية الحالة وظهور أعراض عليه يتم على الفور التعامل مع الحالة وعزلها بالمستشفيات للحصول على العلاج اللازم.

وأكدت أن هذا القرار يتطلب من وزارة الصحة متابعة من تم عزلهم في المنازل ورعايتهم بشكل منتظم، لا سيما وأنهم معرضون لاحتمالية ظهور أعراض الفيروس في الأسبوع الثاني من فترة الحجر، أو حدوث انتكاسات بينهم، ومن ثم فعدم المتابعة المستمرة سيؤدي إلى انتقال العدوى بين أفراد الأسرة.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة ملزمة برعاية المصابين في حجرهم المنزلي. لا سيما مع توافر قاعدة بيانات متكاملة لجميع العائدين من الخارج وسهولة تتبعهم، والإشراف الكامل على حالتهم الصحية من خلال كروت المراقبة الصحية.

وطالبت بتوضيح آليات رعاية العائدين من الخارج خلال الأسبوع الثاني، والإجراءات الوقاية والرعاية التي سيتم اتباعها معهم لحمايتهم والتأكد من التزامهم بباقي فترة الحجر الصحي المنزلي.

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