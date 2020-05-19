محمود فؤاد رئيسًا لمدينة أبوالنمرس

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارًا بإقالة فرج عبدالعاطي، رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس من منصبه وعودته لديوان عام المحافظة في منصب يناسب درجته الوظيفية.وجاءت حيثيات القرار لما بدر من "عبدالعاطي" من تعامل غير لائق مع أحد المواطنين وبأسلوب حاد وهو ما يتنافى مع قواعد العمل العام وأساسيات المناصب القيادية.في سياق متصل، أصدر محافظ الجيزة، قرارًا بتكليف محمود فؤاد نائب رئيس حي الدقي للعمل رئيسًا لمركز ومدينة أبوالنمرس.