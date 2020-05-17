إصابة 4 صحفيين بكورونا أحدهم حالته غير مستقرة
الأحد 17/مايو/2020 - 04:57 م
الحسين عبيدطباعة
أعلن أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنة الرعاية الصحية بنقابة الصحفيين، عن تعافي اثنين من الصحفيين المصابين بفيروس كورونا وإصابة 4 آخرين.
وقال عبدالمجيد إن المسحة الأخيرة لحالتين من الزملاء الصحفيين المصابين بفيروس كورونا، ثبت بحمد الله سلبيتها، بعد 14 يوم عزلا، وتعافيا بعد تقديم كامل الدعم الطبي لهما.
كان الزميل النقابي اتصل بشكل مباشر على رئيس اللجنة في الرابعة فجر الخميس ٣٠ أبريل، يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة «39»، وآلام حادة في الجسم، واحتقان شديد، وعلى الفور تواصل مع غرفة مجلس الوزراء، التي تواصلت مع إسعاف طوارئ كورونا، وذهبت سيارة الخامسة فجرًا، نقلته إلى مستشفى حميات إمبابة، حيث أجريت الأشعة والتحاليل والمسحة التي ثبت إيجابيتها وبعد 14 يوم حجر، تأكد التعافي وسلبية المسحة الأخيرة، السبت 16 مايو.
بينما حالة الزميل (المراسل)، تم التواصل مع غرفة مجلس الوزراء، والجهات المعنية بوزارة الصحة، ومع اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا ومتابعة للزميل الذي خضع للحجر الصحي، تحت متابعة طبية، وأجريت له مسحتان، بعد ١٤ يومًا من الحجر ثبت سلبيتهما، الحمد لله، آخرهما نتيجتها ظهرت مساء السبت ١٦ مايو.
وتوجه رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، بالشكر لغرفة استغاثات مجلس الوزراء، وللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، للاهتمام الكبير بحالة الزميل، وللدكتور ماهر الجرحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة لتعاونه الإيجابي، وتقديم الدعم الطبي للزملاء وأسرهم.
وتابع:"للأسف الشديد، ثبت إيجابية إصابة ٤ زملاء جدد، تم تقديم الدعم الطبي لهم، وهم الآن في عزل صحي، 3 حالتهم مستقرة، والرابع في عناية مركزة كونه يعاني منذ سنوات من فشل كلوي يخضعه لثلاث جلسات غسيل أسبوعيًا".
وناشد عبد المجيد الزملاء اتخاذ الإجراءات الاحترازية، والالتزام بارتداء الكمامات، وعدم مغادرة المنزل إلا للضرورة القصوى.
ودعا قيادات الصحف لاتخاذ الإجراءات الوقائية، وضرورة التزام المؤسسات الصحفية، المخالفة، لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٣٩ لسنة ٢٠٢٠، بشأن منح إجازة استثنائية، لكل من يعاني أمراضًا مزمنة (سكر ضغط أمراض الكلى أمراض الكبد أمراض القلب الأورام)، وكذا السيدات اللاتي ترعى طفلًا أو أكثر، تقل سنه عن اثني عشر عامًا؛ حفاظًا على سلامة الزميلات، وحماية أطفالهن.
وقال عبدالمجيد إن المسحة الأخيرة لحالتين من الزملاء الصحفيين المصابين بفيروس كورونا، ثبت بحمد الله سلبيتها، بعد 14 يوم عزلا، وتعافيا بعد تقديم كامل الدعم الطبي لهما.
كان الزميل النقابي اتصل بشكل مباشر على رئيس اللجنة في الرابعة فجر الخميس ٣٠ أبريل، يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة «39»، وآلام حادة في الجسم، واحتقان شديد، وعلى الفور تواصل مع غرفة مجلس الوزراء، التي تواصلت مع إسعاف طوارئ كورونا، وذهبت سيارة الخامسة فجرًا، نقلته إلى مستشفى حميات إمبابة، حيث أجريت الأشعة والتحاليل والمسحة التي ثبت إيجابيتها وبعد 14 يوم حجر، تأكد التعافي وسلبية المسحة الأخيرة، السبت 16 مايو.
بينما حالة الزميل (المراسل)، تم التواصل مع غرفة مجلس الوزراء، والجهات المعنية بوزارة الصحة، ومع اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا ومتابعة للزميل الذي خضع للحجر الصحي، تحت متابعة طبية، وأجريت له مسحتان، بعد ١٤ يومًا من الحجر ثبت سلبيتهما، الحمد لله، آخرهما نتيجتها ظهرت مساء السبت ١٦ مايو.
وتوجه رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، بالشكر لغرفة استغاثات مجلس الوزراء، وللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، للاهتمام الكبير بحالة الزميل، وللدكتور ماهر الجرحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة لتعاونه الإيجابي، وتقديم الدعم الطبي للزملاء وأسرهم.
وتابع:"للأسف الشديد، ثبت إيجابية إصابة ٤ زملاء جدد، تم تقديم الدعم الطبي لهم، وهم الآن في عزل صحي، 3 حالتهم مستقرة، والرابع في عناية مركزة كونه يعاني منذ سنوات من فشل كلوي يخضعه لثلاث جلسات غسيل أسبوعيًا".
وناشد عبد المجيد الزملاء اتخاذ الإجراءات الاحترازية، والالتزام بارتداء الكمامات، وعدم مغادرة المنزل إلا للضرورة القصوى.
ودعا قيادات الصحف لاتخاذ الإجراءات الوقائية، وضرورة التزام المؤسسات الصحفية، المخالفة، لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٣٩ لسنة ٢٠٢٠، بشأن منح إجازة استثنائية، لكل من يعاني أمراضًا مزمنة (سكر ضغط أمراض الكلى أمراض الكبد أمراض القلب الأورام)، وكذا السيدات اللاتي ترعى طفلًا أو أكثر، تقل سنه عن اثني عشر عامًا؛ حفاظًا على سلامة الزميلات، وحماية أطفالهن.