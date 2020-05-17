إصابة 4 صحفيين بكورونا أحدهم حالته غير مستقرة

أعلن أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنة الرعاية الصحية بنقابة الصحفيين، عن تعافي اثنين من الصحفيين المصابين بفيروس كورونا وإصابة 4 آخرين.وقال عبدالمجيد إن المسحة الأخيرة لحالتين من الزملاء الصحفيين المصابين بفيروس كورونا، ثبت بحمد الله سلبيتها، بعد 14 يوم عزلا، وتعافيا بعد تقديم كامل الدعم الطبي لهما.كان الزميل النقابي اتصل بشكل مباشر على رئيس اللجنة في الرابعة فجر الخميس ٣٠ أبريل، يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة «39»، وآلام حادة في الجسم، واحتقان شديد، وعلى الفور تواصل مع غرفة مجلس الوزراء، التي تواصلت مع إسعاف طوارئ كورونا، وذهبت سيارة الخامسة فجرًا، نقلته إلى مستشفى حميات إمبابة، حيث أجريت الأشعة والتحاليل والمسحة التي ثبت إيجابيتها وبعد 14 يوم حجر، تأكد التعافي وسلبية المسحة الأخيرة، السبت 16 مايو.بينما حالة الزميل (المراسل)، تم التواصل مع غرفة مجلس الوزراء، والجهات المعنية بوزارة الصحة، ومع اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا ومتابعة للزميل الذي خضع للحجر الصحي، تحت متابعة طبية، وأجريت له مسحتان، بعد ١٤ يومًا من الحجر ثبت سلبيتهما، الحمد لله، آخرهما نتيجتها ظهرت مساء السبت ١٦ مايو.وتوجه رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، بالشكر لغرفة استغاثات مجلس الوزراء، وللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، للاهتمام الكبير بحالة الزميل، وللدكتور ماهر الجرحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة لتعاونه الإيجابي، وتقديم الدعم الطبي للزملاء وأسرهم.وتابع:"للأسف الشديد، ثبت إيجابية إصابة ٤ زملاء جدد، تم تقديم الدعم الطبي لهم، وهم الآن في عزل صحي، 3 حالتهم مستقرة، والرابع في عناية مركزة كونه يعاني منذ سنوات من فشل كلوي يخضعه لثلاث جلسات غسيل أسبوعيًا".وناشد عبد المجيد الزملاء اتخاذ الإجراءات الاحترازية، والالتزام بارتداء الكمامات، وعدم مغادرة المنزل إلا للضرورة القصوى.ودعا قيادات الصحف لاتخاذ الإجراءات الوقائية، وضرورة التزام المؤسسات الصحفية، المخالفة، لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٣٩ لسنة ٢٠٢٠، بشأن منح إجازة استثنائية، لكل من يعاني أمراضًا مزمنة (سكر ضغط أمراض الكلى أمراض الكبد أمراض القلب الأورام)، وكذا السيدات اللاتي ترعى طفلًا أو أكثر، تقل سنه عن اثني عشر عامًا؛ حفاظًا على سلامة الزميلات، وحماية أطفالهن.