رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 15 مايو 2020 الموافق 22 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

48 وفاة وإصابة 1708 بكورونا في تركيا

الجمعة 15/مايو/2020 - 06:37 م
كورونا
كورونا
منار أحمد
طباعة
أعلن وزير الصحة التركي، اليوم، استمرار التراجع في أعداد المرضى بفيروس كورونا في غرف العناية المركزة في البلاد.

وسجلت تركيا، اليوم، تراجعا جديدا لارتفاع الوفيات بفيروس كورونا المستجد، حيث بلغ هذا العدد خلال الساعات الـ24 الماضية 48 حالة، وإصابة 1708 و2103 حالة شفاء.

وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة نشرها الجمعة، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1708 ليصل إلى 146457 حالة.

ويشير هذا الرقم إلى ارتفاع طفيف لحصيلة الإصابات اليومية بالفيروس في تركيا مقارنة مع الإحصائيات السابقة، حيث سجلت في البلاد حسب البيانات المنشورة في 13 مايو 1639 حالة، وفي 14 مايو 1635.

وذكر قوجة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 4055 شخصا إثر رصد 48 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد أن كان هذا المؤشر 13 مايو 58 حالة، وفي 14 مايو 55.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المصرى: رئيس الحكومة كلف بتوفير كل ما يلزم للطبيب الذى فقد بصره

قبل العيد.. طريقة عمل بسكويت النشادر في المنزل

الأرصاد: طقس السبت شديد الحرارة.. والقاهرة 40

مصدر بالتعليم يكشف عن مصير الثانوية العامة بعد قرار استمرار تعليق الدراسة

الصور

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

الأكثر قراءة

«الصحة»: 21 وفاة و399 إصابة جديدة بـ«كورونا»

سوزان نجم الدين ضحية «رامز مجنون رسمي».. الليلة

مصدر بالتعليم يكشف عن مصير الثانوية العامة بعد قرار استمرار تعليق الدراسة

2307 إصابات جديدة بكورونا في السعودية

إنفوجراف

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

أيام زمان

«روح اوعظ نفسك الأول».. رد فعل الجمهور على «الشيخ الفنان»

شاعر أتهم بالعمل في السحر والشعوذة وديوانه أصبح لعنة

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

تلف كلوي في أكثر من ثلث مرضى كورونا

4.4 % فقط من الفرنسيين أصيبوا بكورونا

منوعات

دعاء 23 رمضان وتحري ليلة القدر.. «اَللّهُمَّ اغْسِلْنى فيهِ مِنَ الذُّنُوبِ.. »

تعافي معمرة تبلغ 104 أعوام من كورونا

إجراء 3.1 مليون اختبار كورونا في ألمانيا

نتائج واعدة لعلاج الشلل الرعاش بالخلايا الجذعية

مقالات الرأي
ماجد حبته
انحطاط معتاد.. سابق لأوانه
جمال طه
انسحاب القوات الأمريكية وعودة «داعش» للعراق!!
د. محمد عفيفي
مصر: الموسيقى والتاريخ (3)
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: شيء وقر في قلبه
المزيد

الثقافة

فى ذكرى النكبة.. الفنان محمود خليلى: فلسطين بالنسبة لنا هى البوصلة

كل يوم قصيدة.. «المساكين» لـ فوزي العنتيل في «بيت وسيلة»

«الفنون العراقية» تنظم معرضًا للفنان الجزائرى جميل الوردى اليوم

الثقافة الكردية تقيم معرضًا فنيًا إلكترونيًا لـ فيروس كورونا