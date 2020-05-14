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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

44.5 مليار جنيه ضرائب التجارة الدولية في «2020- 2021»

الخميس 14/مايو/2020 - 10:57 م
التجارة
التجارة
حسن كامل – راندا التوني
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كشف مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-"2021، عن وصول قيمة ضرائب التجارة الدولية إلى 44.5 مليار جنيه مقابل 51.7 مليار جنيه خلال 2019-"2020، مقارنة بـ42 مليار جنيه محققا فعليا خلال 2018- 2019.

ويبلغ إجمالي الضرائب على الواردات 43.4 مليار جنيه خلال 2020-"2021، مقابل 50.6 مليار جنيه خلال 2019- 2020، مقارنة بمحقق فعلي بلغ 40.9 مليار جنيه خلال 2018- 2019.

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