44.5 مليار جنيه ضرائب التجارة الدولية في «2020- 2021»

كشف مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-"2021، عن وصول قيمة ضرائب التجارة الدولية إلى 44.5 مليار جنيه مقابل 51.7 مليار جنيه خلال 2019-"2020، مقارنة بـ42 مليار جنيه محققا فعليا خلال 2018- 2019.ويبلغ إجمالي الضرائب على الواردات 43.4 مليار جنيه خلال 2020-"2021، مقابل 50.6 مليار جنيه خلال 2019- 2020، مقارنة بمحقق فعلي بلغ 40.9 مليار جنيه خلال 2018- 2019.