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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا: 351 وفاة جديدة بكورونا

الخميس 14/مايو/2020 - 08:02 م
كورونا
كورونا
محمد عمر
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أعلنت المديرية العامة للصحة الفرنسية، مساء اليوم الخميس، عن تسجيل 622 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد- 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 141،356 حالة حتى اليوم.

وإلى جانب ذلك أعلنت المديرية العامة عن تسجيل 351 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في فرنسا إلى 27،425 وفاة.

يذكر أن المديرية العامة للصحة الفرنسية أعلنت، أمس، عن تراجع خلال الـ24 ساعة الماضية مع تسجيل 83 وفاة، لتشهد انتكاسة جديدة بزيادة عدد الوفيات بشكل كبير.

وتخطت فرنسا، أمس، لأول مرة عتبة 27 ألف وفاة بفيروس كورونا، لكن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة يواصل التراجع، كما أن الضغوط التي تواجهها طواقم العناية المركزة تشهد تراجعا متواصلا.

وقد أصبح عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في هذه الوحدات 2428 شخصا، وهي المرة الأولى منذ 24 مارس التي يتراجع فيها عددهم عن 2500.

وتخطى إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 4 ملايين إصابة مؤكدة، فيما تخطى إجمالي الوفيات 280 ألف وفاة، وتخطى إجمالي المتعافين المليون ونصف المليون حالة.

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