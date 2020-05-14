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الخميس 14 مايو 2020 الموافق 21 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوروندي تطرد ممثل منظمة الصحة العالمية لديها

الخميس 14/مايو/2020 - 01:05 م
منظمة الصحة
منظمة الصحة
أ ش أ
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أفادت تقارير إعلامية في بوروندي بأن السلطات أبلغت ممثل منظمة الصحة العالمية في البلاد والتر كازادي مولومبو بأنه شخص غير مرغوب فيه ويجب عليه مغادرة البلاد قبل 15 مايو 2020.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الخميس، أن السلطات قررت أيضا طرد ثلاثة خبراء آخرين من منظمة الصحة العالمية من أراضي بوروندي، وذلك دون الإشارة إلى أسباب أو تفاصيل.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن هذه التطورات تأتي قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية المقرر أن تشهدها بوروندي والتي أثارت مخاوف منظمة الصحة العالمية بشأن التجمعات السياسية المزدحمة وسط انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولم يتسن الوصول إلى وزير الخارجية البوروندي إزيكيال نيبيجيرا للتعليق على هذه التطورات.

وقد سجلت بوروندي 27 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، لكن بعض المواطنين وغيرهم أثاروا مخاوف من وجود المزيد من الحالات، وقد اتهمت السلطات بالتقليل من أهمية الفيروس والاعتماد على الحماية الإلهية في حين زعمت جماعات حقوق الإنسان وجود ظروف مزرية وعدم الوصول إلى مرافق الحجر الصحي.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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