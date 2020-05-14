بريطانيا: وضع بلجيكا أسوأ عند حساب وفيات كورونا

قال وزير الدولة البريطاني لشئون الصحة اليوم الخميس، إن المملكة المتحدة على نفس مستوى فرنسا وإيطاليا وإسبانيا فيما يتعلق بعدد وفيات «كوفيد- 19» لكل مليون نسمة، لكن وضع بلجيكا أسوأ.وقال الوزير إدوارد آرجر لقناة سكاي نيوز "إذا نظرنا لمعدل الوفيات لكل مائة ألف أو لكل مليون، سنجد أننا فعليًا على مستوى مماثل لفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، أما بلجيكا فهي تتخطانا والولايات المتحدة أقل منا".وتابع قائلًا "الإحصائيات المختلفة يمكن تصويرها بأشكال مختلفة".ويتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن مرض «كوفيد- 19» في المملكة المتحدة الآن 40 ألفًا، وهو الأسوأ وبفارق كبير في أوروبا حتى الآن، وفقًا لإحصائيات بريطانية رسمية نشرت يوم الثلاثاء.