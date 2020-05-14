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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الصحة: لا يمكن عزل المخالطين للأطقم الطبية المصابة بكورونا

الخميس 14/مايو/2020 - 07:29 ص
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور إيهاب عطية، مدير إدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة، إن انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا، ليس مؤشرا على أنه انخفاض دائم، وإنما هناك احتمال كبير بارتفاع أعداد الإصابات مرة أخرى.

وأضاف "عطية"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "نتعامل مع وباء كورونا بحذر شديد، حتى لو استمت عدد الإصابات في الانخفاض لمدة أسبوع، لأن الموضوع في لحظة ممكن يختلف".

وفيما يخص التعامل مع الإصابات بفيروس كورونا بين أفراد الأطقم الطبية، قال مدير إدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة، إن 14% من الإصابات من المجتمع، من خارج المستشفى، و37% علاقات داخل المستشفى، و23% تعرض للمرضى، مؤكدا أنه تعرض للمرضى في مستشفيات عادية، لأن في مستشفيات العزل، يتخذ أفراد الأطقم الطبية إجراءات وقائية تحميهم من الإصابة.

وأوضح مدير إدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة، أنه في حالة الاشتباه في المرض وظهور أي أعراض على فرد من أفراد الأطقم الطبية، يؤخذ له مسحة، ويتم عزله، لكن لا يتم عزل المخالطين له من باقي الأطقم.

وأردف: "عزل المخالطين من الأطقم الطبية غير متبع في أي مكان، ولو هنعزل المخالطين، معناها 3 أيام ومنلاقيش مسشفى شغالة، لهذا المعيار الأساسي هو ظهور أعراض، سواء كان مخالطًا أو غير مخالط".

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