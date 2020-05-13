دليلك الكامل لشراء بطيخة جيدة

الطريقة التقليدية

اللون

نقطة الارتكاز

وزن البطيخة

شكل البطيخة

يعتبر البطيخ من الفواكه الصيفية التي يعشقها الكثير، ولكن يخشى البعض عند شراء البطيخ من الغش فيه، فهل هناك طرق فعالة للحصول على بطيخة جيدة؟.يتوقع الكثيرون أن مجرد ضرب البطيخة على أحد أوجهها كفيل بمعرفة ما إذا كانت البطيخة جيدة من الداخل أم لا، ولكن ليست طريقة فعالة.يقدم الخبراء بموقع "eat right" الخاص بالتغذية العديد من التقنيات والطُرُق التي تساعد في معرفة البطيخة الجيدة من غير الجيدة.تعتبر من أكثر الطرق انتشارًا، ولكنها تحتاج إلى خبرة كبيرة، فعند سماع صوت عميق فهذا يدل على جودة عالية، وإذا كان الصوت مختلفا فالبطيخة غير ناضجة.يمكن للون ولمعان البطيخة أن تخبرك بحالتها، فالبطيخة الناضجة يكون لونها أخضر داكنا، ولكن مع ذلك يكون لونها باهت، أما اللون اللامع فهذا يعني أن البطيخة لم تنضج بعد.البطيخ الجيد، تجد فيها بقعة صفرا، فهذا يدل على المكان الذي كانت الثمرة ترتكز عليه في الحقل أثناء نضوجها، فإذا كانت هذه النقطة غير موجودة أو بيضاء اللون فهذا يعني أن الثمرة تم قطفها مبكرًا ولم تنضج بشكل كامل.فكلما كانت البطيخة أثقل كانت أفضل، فهذا يدل على النضج ووجود الماء بداخلها بشكل وفير.ابحث عن البطيخة ذات الشكل المتناسق وغير المنبعجة أو المتعرجة أو التي بها كدمات أو قطع.