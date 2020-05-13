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رئيس التحرير التنفيذي
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دليلك الكامل لشراء بطيخة جيدة

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:45 م
بطيخة
بطيخة
إسلام جمال
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يعتبر البطيخ من الفواكه الصيفية التي يعشقها الكثير، ولكن يخشى البعض عند شراء البطيخ من الغش فيه، فهل هناك طرق فعالة للحصول على بطيخة جيدة؟.

يتوقع الكثيرون أن مجرد ضرب البطيخة على أحد أوجهها كفيل بمعرفة ما إذا كانت البطيخة جيدة من الداخل أم لا، ولكن ليست طريقة فعالة.

يقدم الخبراء بموقع "eat right" الخاص بالتغذية العديد من التقنيات والطُرُق التي تساعد في معرفة البطيخة الجيدة من غير الجيدة.

الطريقة التقليدية
تعتبر من أكثر الطرق انتشارًا، ولكنها تحتاج إلى خبرة كبيرة، فعند سماع صوت عميق فهذا يدل على جودة عالية، وإذا كان الصوت مختلفا فالبطيخة غير ناضجة.

اللون
يمكن للون ولمعان البطيخة أن تخبرك بحالتها، فالبطيخة الناضجة يكون لونها أخضر داكنا، ولكن مع ذلك يكون لونها باهت، أما اللون اللامع فهذا يعني أن البطيخة لم تنضج بعد.

نقطة الارتكاز
البطيخ الجيد، تجد فيها بقعة صفرا، فهذا يدل على المكان الذي كانت الثمرة ترتكز عليه في الحقل أثناء نضوجها، فإذا كانت هذه النقطة غير موجودة أو بيضاء اللون فهذا يعني أن الثمرة تم قطفها مبكرًا ولم تنضج بشكل كامل.

وزن البطيخة
فكلما كانت البطيخة أثقل كانت أفضل، فهذا يدل على النضج ووجود الماء بداخلها بشكل وفير.

شكل البطيخة
ابحث عن البطيخة ذات الشكل المتناسق وغير المنبعجة أو المتعرجة أو التي بها كدمات أو قطع.

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