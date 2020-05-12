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مصر

مصر تتسلم رئاسة المجموعة الإفريقية في جنيف

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:06 م
السفير علاء يوسف
السفير علاء يوسف
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تسلم السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، رئاسة المجموعة الإفريقية وتضم في عضويتها سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وتعمل على الدفع بأولويات ومصالح القارة الإفريقية في الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية بجنيف.

وأكد السفير علاء يوسف، خلال اجتماع المجموعة الإفريقية، تضامن مصر مع كافة الجهود التي تبذلها الدول الإفريقية لمكافحة انتشار جائحة كورونا، متمنيًا لشعوب الدول الإفريقية التعافي من هذه الأزمة وتداعياتها فى أسرع وقت ممكن.

وشدد على ضرورة تكثيف جهود المجموعة الإفريقية فى جنيف خلال الفترة القادمة، لدعم الجهود التي يبذلها الاتحاد الإفريقي ودوله الأعضاء في التعامل مع تداعيات الأزمة الصحية، بما في ذلك من خلال تكثيف التواصل مع الأمم المتحدة ومختلف المنظمات الدولية الأخرى، بهدف توفير الدعم اللازم للأشخاص والمجموعات الأكثر تأثرًا بهذه الأزمة داخل القارة.

وأكد السفير علاء يوسف، على ضرورة تركيز المجموعة في اتصالاتها مع المنظمات الأممية والدولية خلال الفترة القادمة على عدد من المجالات ذات الأولوية، من بينها ضمان النفاذ إلى الدواء والمنتجات والأدوات الطبية، وتخفيف عبء الديون الأجنبية، ومعالجة آثار الأزمة الصحية الحالية على التمتع بحقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق فى الحياة والصحة والتنمية، وتوفير الدعم اللازم للمهاجرين واللاجئين والمشردين داخليًا.

وتم خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون المختلفة مع المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، بحث سبل تعزيز التعاون معها للدفع بأولويات القارة الإفريقية، ووضع استراتيجية مشتركة خلال الفترة القادمة لضمان استفادة القارة الإفريقية من البرامج الموجهة لمعالجة وتخفيف الآثار السلبية لانتشار جائحة كورونا على الجهود التنموية فى القارة الإفريقية والتعافي بشكل سريع من تداعياتها.

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