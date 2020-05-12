«الصحة العالمية»: 4 ملايين مصاب بكورونا توفى منهم 300 ألف

قال الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن هناك 4 ملايين شخص على مستوى العالم ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد توفى منهم 300 ألف شخص.وأضاف أن الجميع تأثرت حياتهم بفيروس كورونا إلا أن العاملين فى الرعاية الصحية، والبالغ عددهم 50 مليون عالميا، منهم 3.5 مليون فى إقليم شرق المتوسط، كانوا الأكثر تأثراً.وأشار إلى أن الفرق الطبية من الموارد النادرة لمواجهة أي كوارث وأوبئة ، موضحا أن الدول التي تعاني أزمات ونزاعات وحروبا تعاني نقصا في الفرق الطبية.وتابع أن الفرق الطبية في بعض الدول يعملون في منشآت طبية لا تطبق معايير الوقاية مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة من المرضى، كما يتعرضون للوصم والتمييز ويخشون نقل العدوى إلى أسرهم.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، الآن، عن طريق الفيديو كونفرانس لعرض مستجدات وآخر تطورات جائحة فيروس كورونا (COVID-19).ويستعرض المؤتمر تحديثًا عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19، بحضور الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتورة رنا الحجة مديرة إدارة البرامج، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي.