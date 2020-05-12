الصحة الروسية تجري 5.8 مليون اختبار للكشف عن كورونا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، أن عدد الاختبارات التي أجرتها للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، في البلاد تجاوز حتى الآن 5.8 مليون اختبار.وأوضحت الهيئة الروسية لحماية المستهلك، أنها أجرت، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 168 ألف اختبار للكشف عن الإصابة.وأشارت إلى أن آخر إحصائية لعدد المصابين بفيروس كورونا في روسيا بلغت 221 ألفا و344 إصابة، وكذا 2009 حالات وفاة حتى الآن.