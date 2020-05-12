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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«موديز» تثبت تصنيف مصر عند «2 B» مع نظرة مستقبلية مستقرة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 02:15 ص
وكالة موديز
وكالة موديز
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ثبتت وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني تصنيف مصر الائتماني عند درجة «2 B» مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة.

وذكرت الوكالة - في تقريرها الصادر اليوم - أن تأكيد تصنيفات العملات الأجنبية والمحلية طويلة الأجل للحكومة المصرية عند درجة «2 B» ومنحها نظرة مستقبلية مستقرة، إنما يعكس نقاط القوة الائتمانية التي لاتتوقع الوكالة لها أن تتغير بشكل جذري مقارنة بالدول التي حصدت تصنيف مماثل تحت ضغط التداعيات الاقتصادية السلبية الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا.

وأضافت أن التحسينات التي أجرتها الحكومة المصرية على صعيد الحوكمة وفعالية السياسات النقدية خلال الأعوام الأخيرة ساعدت في دعم ائتمان مصر السيادي في مواجهة التحديات التي تفرضها أزمة تفشي كورونا الحالية.

واستبعدت وكالة «موديز» أن تترك تداعيات فيروس كورونا آثارا سلبية حادة على مصر مثلما هو متوقع لأسواق المال العالمية الأخرى بفضل ما وصفته بسجل مصر الحافل من الإصلاحات الاقتصادية والمالية وبرهنتها على قدرتها في تجاوز صدمات مماثلة.

وأشارت إلى أن مصر تنعم - حاليًا - بقاعدة تمويل محلي واسعة النطاق واحتياطي قوي من النقد الأجنبي؛ ما يمنحها حصانة قوية تجاه تخارج رؤوس الأموال المحتمل من الأسواق الناشئة في أعقاب الصدمة التي أحدثتها جائحة كورونا عالميًا.

وأكدت أن الصدمة الاقتصادية الناجمة عن كورونا لن تقوض التراجع التدريجي المسجل بأعباء الديون للحكومة المصرية، في حين من المرجح أن تظل السيولة النقدية والمراكز الخارجية كما هى دون تغيير يذكر.

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