عمر كمال: «مشكلتى مع شاكوش أدبية وليست مالية»

وتابع: "كنت بتكلم في حقي الأدبي، وأنا قعدت فترة مش موجود وكان حسن اللي متصدر للمشهد ولما نزلت بعد شهر ونص لقيت الإعلام مترسخ عنده ان بنت الجيران بتاعت حسن شاكوش وطالبت بحقي الأدبي فقط".







انتقد المطرب عمر كمال طريقة حديث زميله مطرب المهرجانات حسن شاكوش عنه في وسائل الإعلام، قائلا: "المشكلة بيني وبين شاكوش مش مادية ولكن مشكلة أدبية، وأنا مش بحب شغل الصفار، احنا بشكل عام بنتكلم لكن اللي في القلب في القلب وأنا مليش في النفاق".وأضاف عمر كمال، في لقاء ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، بأنه ليس له أي حقوق مالية لدى حسن شاكوش في أغنية بنت الجيران، لأنهما اتفقا من البداية على عدم حصوله على حقوق مادية.وأردف: "أنا راجل واد كلمتي، أنا بتكلم عن حقوقي الأدبية، وتعبي ومجهودي في الأغنية".ورد عمر كمال، على تصريحات حسان شاكوش التي قال فيها بأنه صاحب نجاح عمر كمال كمطرب، قائلا: "هو بيسعرني على أي أساس؟ أجري زاد بتعبي ومجهودي، واللي زودنا ربنا وقسم لي رزقي وأنا إنسان شبعان".