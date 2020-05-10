ارتفاع عدد المتعافين في عزل «العجمي» إلى 103

أعلن مستشفى العجمي النموذجي المخصص لعلاج مصابي فيروس كورونا بالإسكندرية، عن ارتفاع عدد حالات التعافى من فيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، إلى 103حالات بعد تحول نتائج تحاليل حالات اليوم من إيجابية إلى سلبية، لمرتين متتاليتين.وقالت الدكتور ميرفت السيد، مديرة مستشفى العجمى النموذجى بالإسكندرية، لـ«الدستور»، إنه تم اليوم تعافي 4 حالات من عزل العجمي، حيث كانت الحالات تعاني من أمراض مزمنة، وتم تعافيها ومغادرتها اليوم، المستشفى بعد أن جاءت نتيجة التحاليل الخاصة بها سلبية وتماثلها للشفاء التام.وأشارت مديرة المستشفى، إلى أنه بذلك يرتفع عدد المتعافين بعزل العجمي إلى 103 حالات، كما تم تحويل حالة إلى مقر العزل بالمدينة الشبابية بأبي قير شرق الإسكندرية، ليرفع عدد الحالات المحولة لقضاء فترة النقاهة إلى 312 حالة، بعد استقرار حالتها الصحية وتماثلها للشفاء.