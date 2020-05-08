طبيب يوضح مواصفات الكمامة الصالحة لمنع عدوى كورونا

قال الدكتور أيمن السيد سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني، إن الكمامات التي تمنع العدوى تكون مصنوعة من عدة طبقات ومنها طبقة قطن تقوم بدور فلتر للهواء.وعن الكمامات القماش التي تباع في وسائل المواصلات، والتي تغسل وتستعمل أكثر من مرة، أوضح رئيس قسم الصدر بقصر العيني أنه من الممكن أن تستخدم، وأنها ستقلل فرص الإصابة بالعدوى، لكنها ليست أفضل شيء يمكن استخدامه.وأردف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى، أن أي كمامة مصنوعة من عدة طبقات يمكن ارتداؤها، أما المصنوعة من طبقة واحدة فلن تفيد، مردفا: "بالتأكيد تغطية الفم والأنف بالطرحة أو النقاب لن تفيد، لأن الكمامة يجب أن تكون عدة طبقات، ومن قماش مسامه صغيرة".